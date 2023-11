El duro momento que está atravesando Jennifer Aniston tras la muerte de Matthew Perry: “La derribó por completo”

La triste noticia de la muerte de Matthew Perry afectó profundamente a Jennifer Aniston, según informó el sitio Page Six que mantuvo contactos con fuentes cercanas a la actriz de “Friends”. Perry, quien falleció a los 54 años, dejó una marca significativa en la vida de Aniston, y su partida añadió un peso emocional a la actriz, que ya estaba lidiando con la reciente pérdida de su padre.

Una fuente de la industria reveló que Aniston, junto con los otros miembros sobrevivientes del elenco de “Friends”, está luchando con la tristeza de la muerte de Perry. La fuente mencionó que tanto Aniston como Courteney Cox están pasando por un momento difícil, y Aniston en particular está sintiendo esta pérdida de manera más intensa.

La fuente explicó: “Es la segunda pérdida en menos de un año, ya que el primer aniversario de la muerte de su padre está a la vuelta de la esquina. Todavía no se ha recuperado completamente de eso, y ahora esto simplemente la ha derribado por completo”.

Jennifer Aniston y Metthew Perry en Friends.

El padre de Aniston, John Aniston, era un conocido actor que participó en “Days of Our Lives”. Su muerte en noviembre de 2022 a los 89 años ya había afectado profundamente a la actriz, quien lo describió como “uno de los humanos más bellos que he conocido”.

“Ella está tratando de reagruparse y recuperarse, pero fue un golpe completamente devastador”, añadió la fuente.

Jennifer Aniston y su John Aniston.

El entierro de Perry tuvo lugar el viernes y contó con la presencia de los otros miembros del elenco de “Friends”. Aniston, quien rompió en llanto en una entrevista de 2004 ante la perspectiva de perder a su amigo Perry, estuvo presente en el servicio fúnebre, caminando detrás de sus compañeros de reparto y acompañada por un guardia de seguridad.

Aunque el elenco se unió al servicio íntimo, no participaron en el entierro, donde sonó la canción “Don’t Give Up” de Peter Gabriel y Kate Bush.

LA MUERTE DE MATTHEW PERRY Y SU AMOR POR JENNIFER ANISTON

El actor se ahogó en el jacuzzi de su casa en Pacific Palisades a finales del mes pasado. Su lucha contra las adicciones era de público conocimiento hace varios años y él siempre agradeció a Aniston por cuidarlo.

“Ella fue la que más se acercó. Sabes, le estoy muy agradecido por eso”, dijo Perry sobre Aniston en una entrevista de octubre de 2022 con Diane Sawyer.

La muerte de Matthew Perry la dejó en shock.

Perry también reveló que fue Aniston quien inicialmente lo confrontó en el set de “Friends” cuando su adicción se hizo evidente para sus compañeros de reparto.

También reveló que estaba enamorado de Aniston después de conocerla a través de amigos en común tres años antes de que comenzaran a trabajar en su comedia, detallando en sus memorias cómo ella lo decepcionó gentilmente cuando él la invitó a salir.

“Ella se negó (lo que hizo que fuera muy difícil salir con ella), pero dijo que le encantaría ser mi amiga, y yo agravé el asunto diciendo: ‘¡No podemos ser amigos!’”, contó Perry sobre su frustrado intento en invitarla a salir.

Matthew Perry confesó que estaba enamorado de Jennifer Aniston.

Aunque todavía estaba enamorado de ella cuando empezaron “Friends”, que se emitió por primera vez en septiembre de 1994, dijo que sus sentimientos eventualmente desaparecieron, principalmente debido a la “falta de interés” de Aniston.

Pero en cambio, la pareja desarrolló un vínculo inquebrantable, y Perry reveló que fue Jennifer quien “se acercó más” en medio de sus años de adicción a las drogas y al alcohol.

