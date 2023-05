Este jueves estrena “Periodo de Prueba”, un nuevo espacio de streaming en vivo con dos ex figuras de canal 9

Este jueves a las 19:30 h llega a Mendoza, y por qué no al mundo, “Periodo de Prueba”, un programa de streaming conducido por Lou Manga y Pedro Fara, dos ex conductores jóvenes que pasaron por la pantalla de Canal 9 Televida. Quien está detrás de este producto es Franco Atencio, director de la productora Goreme Media, y que también tiene pasado en el mismo canal como camarógrafo y editor.

En diálogo con Diario Los Andes, Franco contó detalles de este proyecto. “El programa va por streaming, principalmente por Youtube y Twitch, en vivo. En principio va a tener una duración de una hora, una vez por semana, los jueves a las 19:30 h y los conductores van a ser Lou Manga y Peter Fara. Los dos estaban con ganas, como yo, de armar algo nuevo”. El equipo de “Periodo de prueba” se completa con Romina Domínguez y Joab Atencio en la producción de piso.

Desde este jueves, un nuevo espacio para jóvenes por streaming

Sobre el producto, las expectativas son altas. “La verdad es que en Mendoza, este tipo de programas están recién arrancando, así que es un desafío grande”, señaló el productor. “Esperamos que el público se enganche. En plataformas, casi todo el contenido que se consume es de Buenos Aires, así que tratamos de replicar un poco eso apuntando a la localía, no sólo a Mendoza, sino a todo cuyo”.

El productor se refirió al pasado televisivo de los tres y destacó que el desafío está en aprender a manejar un lenguaje y un contenido totalmente nuevo. “Para nosotros, que estamos acostumbrados a la tele, esto es totalmente distinto. Estamos tratando de no caer en los lugares comunes y de aprender el lenguaje. Estos productos tienen otra forma de contar, otra forma de llegar al público”, remarcó Atencio.

Lou Manga es uno de los conductores de “Periodo de Prueba”. Su estilo y carácter irreverente llamó la atención del público en su paso por canal 9 Televida. El joven estuvo al frente de Replay, Replay Música y Replay Música Bonus Track, desde donde pudo despuntar su otra pasión, la música.

“Soy un artista que busca transmitir a través de un sonido auténtico e innovador, partiendo de géneros urbanos principalmente. Directamente desde Mendoza, Argentina” reza su bio de su canal de YouTube. Hace un año lanzó su último tema “Funky Mov”.

Lou habló con Diario Los Andes y no pudo esconder la emoción ante el lanzamiento de un proyecto que venía soñando desde hace tiempo. “Con el Pedro tenemos esta idea desde que íbamos al a la facultad y siempre insistimos en que se iba a hacer, y ahora nos topamos con Franco y se puso dar” reveló Manga.

“Yo le tengo mucha fe. Para mí va a ser una revolución porque he visto que hay gente laburando, haciendo streaming acá, pero nosotros vamos a pisar fuerte porque la producción es excelente, el equipo es excelente, así como el equipamiento tecnológico que hay dentro del estudio” señaló Lucho sobre la calidad técnica y humana de este nuevo proyecto.

Hay una realidad sobre la audiencia mendocina y es que uno primero piensa en televisión y radio, pero esto es otra cosa y los chicos lo saben mejor que nadie. “Los jóvenes no ven tele”. Esta frase se ha convertido en una verdad innegable y ahí cree Manga que está el secreto para que este producto funcione. “Los pendejos de mi edad son otro público y creo que ellos mismos están esperando que haya una plataforma con la cual se sientan identificados”, confesó el conductor.

Lou habló sobre su paso por Canal 9 y lo que significó eso para su carrera. “Fue entrar por la puerta grande. Entré y en cuestión de un año ya estaba conduciendo los tres Replay, que eran los tres programas más visto del fin de semana. Cree “Bonus track”, que es el espacio de las bandas y fue como mucha data en poco tiempo. (La experiencia) me recontra curtió frente a cámara”, confesó el conductor.

“Me fui desenvolviendo y teniendo esa escuela que hoy, frente a la vida misma, me dio otra impronta. Creo que lo que más me pegó fue que con 22 años estaba conduciendo los tres programas más vistos de cuyo, y que la gente te reconozca por la calle”, resaltó Manga.

No muy lejos de la mirada de su compañero, Pedro Fara reconoció estar muy ansioso por este lanzamiento, al que le tiene mucha fe y cariño, teniendo en cuenta que es algo que se viene gestando desde hace años y que se materializó en el último tiempo.

Las conversaciones se venían dando desde que todos salieron de Canal 9, pero solamente eran ideas y el tiempo las hizo realidad. “Hace cuatro o cinco meses que me llamó Franco con una propuesta mucho más seria, mucho más armada, y fue como, ‘bueno, ahora sí, arrancamos’”, señaló Fara y agregó: “estamos con todas las pilas para que llegue el gran día y poder empezar a stremear con todo”.

Sobre su relación con Lucho, su coequiper en esta aventura, Pedro la define como “impecable”. “Nos llevamos muy bien, somos muy amigos. Compatibilizamos mucho, nos complementamos muy bien. Tenemos ese mismo sentido del humor que a veces parece medio absurdo y no sabes si te está hablando en serio. Capaz te está diciendo una barbaridad y está completamente serio, realmente nos matamos de risa”, señala Fara.

Los jóvenes se conocieron en la facultad cuando estudiaban locución y la onda fue inmediata. “Tenemos todas las pilas puestas en esto y van a ver que la química es lo más. El primer ensayo que tuvimos para “Periodo de prueba” fue como un gran reencuentro y teníamos esa incertidumbre de si la magia seguía ahí y sí, estuvimos cinco minutos hablando y nos dimos cuenta que parecía que nunca hubiese pasado el tiempo porque estábamos afiladísimos como siempre”, remarcó el conductor.

Sobre su pasado en la tele mendocino, Fara no quiso perder la oportunidad de agradecer a quienes le dieron la gran posibilidad de estar en pantalla. “Estoy recontra agradecido con el canal en general y sobre todo con el equipo de laburo en el que estuve, con Goga (Yuffrida), con Juampi Funes, la verdad es que voy a estar agradecido siempre”.

Y siguiendo la línea de Franco y Lou, Pedro coincide en que la tele fue y es experiencia. “Lo bueno de haber laburado varios años en televisión, es que más allá de las cosas buenas, nos dice qué cosas no hay que hacer. No porque las hacíamos mal, sino porque es otro tipo de lenguaje. Twitch y Youtube no es lo mismo, es otro medio, es otro canal de difusión. No van a ver al mismo Peter de Replay, sino que esto es otro tipo de programa en el que me siento mucho más identificado y mucho más cómodo”, confiesa Fara.

Una apuesta con todo. Tres profesionales que vienen a dejarlo todo en la cancha, con el diez en la espalda. Uno tiende a pensar que es un producto local, pero Franco, Lou y Pedro tienen lo que hay que tener para copar el mundo: profesionalismo, perseverancia y talento. ¿Qué más se puede pedir?