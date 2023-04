Un mano a mano exclusivo con Sofía Gainza: por qué se fue de Canal 9 y qué la llevó a aceptar su nuevo trabajo

Sofía Gainza es una de las periodistas más jóvenes de la provincia. Su profesionalismo es admirable. Durante ocho años pudimos verla en la pantalla de Canal 9 Televida, en donde con soltura, talento y siempre bien informada, llevó las noticias más resonantes a los hogares de los mendocinos.

Pasó por distintos roles hasta que dio el gran paso y estuvo al frente de la edición central de Noticiero Nueve, en ocasiones que debió reemplazar a Fernando Hidalgo, histórico conductor de dicha entrega. Sofía demostró estar a la altura de las circunstancias. Talento y profesionalismo: insistimos, esas son sus cualidades.

La periodista habló sobre las razones que la llevaron a irse de Canal 9 y su nuevo destino

Hace algunos días, la noticia recorrió los portales locales. La periodista dejaba la pantalla del Nueve y se sumaba a la lista de colegas que se iban de ese canal.

En una charla íntima con Diario Los Andes, Sofía Gainza abre su corazón y se sincera sobre los motivos que la llevaron a dejar Canal 9 y su búsqueda para encontrar un equilibrio saludable entre su vocación y la maternidad.

-¿Por qué te fuiste de Canal 9?

-No fue algo repentino, sino una decisión basada en motivos personales. No se logró conciliar lo laboral con lo personal. A diferencia de lo que se puede llegar a pensar, de que fue algo abrupto, de un día para el otro, no. Fue un proceso.

-¿Tuvo algo que ver la maternidad en esa decisión?

-Sí, los motivos personales están relacionados con una cuestión de planificación familiar. De no poder conciliar justamente lo que es la situación laboral con mi presente y mi proyección familiar. Creo que en cualquier profesión, y en cualquier oficio, ganarse la vida, ser madre, y en mi caso esposa, hace difícil conciliar todos los planos de la vida. Creo que a cualquier persona le resulta complejo conciliarlo y uno trata de ir buscando el equilibrio justo para lograr la felicidad, que es básicamente lo que estoy buscando.

-¿Fue difícil para vos tomar la decisión?

-Sí, muy difícil.

-¿Qué fue lo que más te pesó?

-Mi vocación. Soy una laburante, trabajo desde los 18 años en todos los ámbitos vinculados a la comunicación, tanto en medios de comunicación como en comunicación institucional. Arranqué a los 18 años y la verdad que después de ocho años de estar abocada a tratar de crecer dentro de una empresa es difícil decir “bueno, hasta acá llego, ahora es el momento de buscar otro rumbo”. Fue difícil, pero estoy tranquila con mi decisión y mi orden de prioridades.

-Si hacés un balance de tu paso por Canal 9, ¿qué fue lo más lindo que te dejó?

-Lo que destaco es el crecimiento personal y profesional que pude ir viviendo y experimentando. La posibilidad de ir abordando distintos temas, desarrollando y aprendiendo, también, a abordar diversos aspectos en lo que es el marco de un noticiero. Destaco el haber trabajado con colegas que son buena gente, la calidad humana del equipo con el que trabajé, mis compañeros y compañeras. Realmente pondero el haber podido desenvolverme en distintos planos dentro de la noticia, desde hacer un móvil hasta desarrollar un tema en estudio, desde hablar de economía hasta lo judicial.

-Y estar adelante del noticiero. En varias ocasiones te vimos en la conducción de la edición central, que no es poca cosa...

-Sí, es verdad. Ocupar el rol de conductora de cada una de las ediciones del noticiero, adaptándome al formato del matinal, del mediodía o el de la medianoche, y finalmente tener la posibilidad de conducir la edición central, es algo que atesoro como una gran experiencia.

-¿En algún momento llegaste a pensar que hasta acá llegaba tu carrera?

-No, eso no, porque creo que justamente mi vocación periodística se puede realizar, desarrollar y crecer, aún más, buscando distintas variantes. Creo que hay muchísimo por explorar, hay muchísimas plataformas nuevas, y todo eso hace que la profesión del comunicador se ajuste, así es que no, por el contrario, creo que hay mucho por hacer. Esto es cerrar un momento, una etapa y empezar a abrir la cabeza para nuevas oportunidades, nuevos horizontes.

-Muchas veces mencionaste tu vocación, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba el periodismo, que ese era el camino?

-Fue difícil porque me gustaban varias cosas. En ese difícil momento en que tenía que decidir qué iba a estudiar, mi campo se terminó acotando a psicología y comunicación, y creo que las dos van de la mano. Me incliné por la comunicación porque me di cuenta que desde chiquita había tenido un grabador en la mano con un micrófono y me gustaba hacer entrevistas, a mi papá, mi mamá, a mi hermano y a mis amiguitos. A lo largo de la carrera fui descubriendo las distintas facetas de la comunicación. Trabajé también en un estudio de comunicación y en una agencia de publicidad, entonces tuve la posibilidad, y también porque soy muy inquieta, de ir descubriendo todo lo que tiene la comunicación en sí misma como profesión. Y es muchísimo lo que me queda por descubrir, aprender y conocer.

-¿Y qué es lo que viene?

-Desde el lunes que viene voy a estar en las mañanas de la radio CNN Mendoza.

-¿Y cómo llegó la propuesta?

-Después de mi renuncia, afortunadamente, surgieron varias propuestas. En un encuentro, café de por medio, con Juan Pablo Candisano, con quien trabajé hace más de 10 años, salió la propuesta de sumarme al equipo de CNN Radio Mendoza.

-¿Ya habías trabajado en radio?

-Sí, pero nunca estando al aire, salvo con un personaje de radioteatro, pero no sé si cuenta (risas). Trabajé como productora en Rock and Pop, en radio A y en radio Universidad, entre los 18 y los 22 años.

-¿Cómo va a ser tu participación, qué días vas a estar y en qué horario?

-Voy a ir de lunes a viernes, de 10 a 13, y me sumo a un equipo muy lindo. CNN es una marca internacional y la radio en Mendoza es un proyecto incipiente que tiene periodistas de renombre como Cristina Rodríguez, Mauricio Llaver y Juan Carlos Albornoz (también periodista de Los Andes), entre otros. Yo me sumo para aportar mi perfil periodístico, con un anclaje fuerte en lo local.

-¿Tenés otros proyectos, además de la radio?

-Sí, paralelamente tengo un proyecto personal de asesoramiento comunicacional.

-¿Sos de vivir pensando en el futuro o de vivir más el momento?

-Soy de proyectarme. Me proyecto permanentemente. Trato de aprender y de disfrutar a pleno el presente, pero siempre proyectándome a futuro. Por ejemplo, la propuesta de CNN Radio es el puntapié inicial para muchísimos otros proyectos bajo la misma marca. Fue una propuesta que me gustó por todo lo que puede traer en el futuro también.

-Y saliendo un poco de lo laboral, ¿cómo es Sofía en casa, la Sofía mamá?

-La Sofi mamá es re babosa. Me cambió la vida para bien. No importa el cansancio, no importa el correr de un lado para el otro, si puedo aprovechar un rato más con el gordo. Es la personita que me ilumina la vida entera. Soy una babosa tremenda y es por eso mi búsqueda del equilibrio entre la vocación y el disfrutar de la maternidad. Benjamín, mi hijo, tiene un año y 9 meses y no hay nada que me haga más feliz, en cualquier momento y bajo cualquier situación. Hay momentos en que estás cansada, que no te da el cuerpo, no te da la cabeza, pero viene el gordo y te dice “mamá” y chau, se va todo eso.