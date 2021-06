Nació el hijo de Sofía Gainza, periodista de Canal 9 Televida

La periodista Sofía Gainza dio a luz a su primer hijo y emocionó a los televidentes que la siguen cada noche en el noticiero de Canal 9 Televida.

A través de Instagram, la joven comunicadora confirmó la feliz noticia y contó que el bebé se llama Benjamín. Ambos están en buen estado de salud.

Sofía Gainza se convirtió en mamá de Benjamín - Ignacio Blanco / Los Andes

“Y sí... finalmente llegó. Aún no encuentro palabras para describir lo que siento. Estoy desbordada de emociones, aprendiendo el día a día pero, por sobre todas las cosas, feliz, feliz, feliz por este gordito que me llena el alma a más no poder. #bienvenidobenja #amoreterno”, compartió la periodista en las redes sociales.

En la emisión de Noticiero 9 del martes por la noche, el conductor Fernando Hidalgo y el resto del equipo periodístico le mandaron un cálido saludo a distancia y le desearon a Sofía lo mejor para esta nueva etapa como mamá.

Egresada en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo, donde también obtuvo una medalla de oro, Sofía Gainza forma parte del equipo de noticias de Canal 9 Televida desde el 2015. Cada día a través de la pantalla traslada su carisma, simpatía y compromiso con la información a los hogares mendocinos.

“El periodismo no es solo la labor que realizo día a día, es mi vocación y una forma de vivir, no solo de mirar la realidad. Porque uno mira ya desde un punto de vista periodístico”, dijo la joven meses atrás en una entrevista brindada a Los Andes.

Seguramente pronto esté de vuelta en la pantalla y contará acerca de estos primeros meses como mamá de Benjamín.