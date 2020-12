Sofía Gainza confirmó que espera su primer hijo

Luego de año marcado por la pandemia del coronavirus, el distanciamiento social y los protocolos sanitarios, la reconocida periodista de Canal 9 Sofía Gainza comunicó que está esperando a su primer hijo.

De perfil muy bajo, la joven mendocina de 35 años vive el mejor momento de su vida y, seguramente recibirá el nuevo año de una manera única junto a su esposo y su familia.

Egresada en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo, Gainza forma parte del equipo de noticias de Canal 9, desde el 2015, y cada día a través de la pantalla llega con la información a los hogares mendocinos.

Reconocida con medalla de oro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Sofía se inició en el periodismo a los 18 años y trabaja sin parar desde entonces, aunque el reconocimiento masivo le llegó cuando comenzó a trabajar en Canal 9.

En comunicación con Los Andes, Sofía comentó: “Estoy feliz porque a pesar de lo complejo del año ahora lo puedo contar: estoy embarazada… No lo conté antes porque quería esperar que pasaran los tres primeros meses, que son los de riesgo, y quería estar segura de que todo estaba bien”, comenzó diciendo la periodista.

“Como consecuencia de la pandemia se enteró primero el canal que mi familia pero los directivos se portaron y se portan bárbaro conmigo; fueron reservados y puedo seguir en teletrabajo. No me verán la pancita por el momento”, dijo entre risas.

Acerca de su ausencia en el 9 agregó: “Muchos me preguntaron por qué no regresaba al canal pero no quería contar nada aún. Ahora sí, así que se viene un 2021 con regalito”, finalizó feliz.