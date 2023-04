A días de su renuncia en el Canal 9, Sofía Gainza comenzará a trabajar en un nuevo medio

Fue una sorpresa la renuncia de Sofía Gainza del Canal 9, la periodista mendocina era una de las figuras de la edición central del noticiero de ese canal. Tras su salida anunció su nuevo proyecto en los medios. Estará en la mañanas de una conocida radio mendocina.

Sofía Gainza trabajará en el programa De Diez.

Sofía comenzará a trabajar en el programa De 10 en CNN Radio Mendoza, junto a Cristina Rodríguez y Facundo Caylla. Hoy tuvo su presentación en la radio frente a los oyentes, pero iniciará oficialmente su nuevo proyecto el próximo lunes.

Hoy, la periodista mendocina se presentó ante los oyentes.

Sofía Gainza no llegó a despedirse en vivo y se descargó en sus redes sociales

Si bien Laura Rez Masud y Matías Valencia fueron los otros otros periodistas que decidieron dejar el tradicional canal de Mendoza casi en simultaneo con Sofia. Los dos primeros se despidieron de los televidentes al aire, sin embergo, Gainza no llegó a saludar a sus seguidores en cámara y decidió hacerlo en sus redes.

“Hola, ¿cómo andás? Todo bien. Yo acá como sabés cerrando un capítulo laboral pero iniciando otros. Lamentablemente no pude despedirme a través de la pantalla como hubiera querido, pero sí puedo hacerlo a través de las redes sociales”, inició Sofía Gainza (@sofiagainza) en su video de Instagram compartido este martes por la mañana.

“Sólo quiero decirte gracias, gracias por permitirme a lo largo de ocho años acercarte las noticias más destacadas, aquellas a veces desgarradoras y otras que nos robaban una sonrisa”, expresó Gainza hacia los televidentes que la acompañaron en los noticieros de la noche en Canal 9.

“Si vos no me hubieras permitido a lo largo de ocho años acercarme a través de la pantalla de tu casa, yo no hubiera podido transmitirte las noticias. Así que palabras de agradecimiento a vos y a todos los mensajes de amor y respeto que vengo recibiendo, que son verdaderamente un abrazo al alma. Lo bueno es que esto es sólo el comienzo de lo nuestro”, cerró la joven periodista.