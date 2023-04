Tras renunciar a Canal 9, Sofía Gainza no llegó a despedirse en vivo y lanzó un tajante descargo en redes

Las renuncias de Laura Rez Masud y Matías Valencia a la pantalla de Canal 9 Televida impactaron en los últimos días a la audiencia mendocina. Si bien ambos periodistas pudieron despedirse en la televisión, con muestras de cariño por parte de sus compañeros y un repaso de su trabajo, no pasó así con Sofía Gainza (37), la otra comunicadora que dejó el canal en el último mes.

“Hola, ¿cómo andás? Todo bien. Yo acá como sabés cerrando un capítulo laboral pero iniciando otros. Lamentablemente no pude despedirme a través de la pantalla como hubiera querido, pero sí puedo hacerlo a través de las redes sociales”, inició Sofía Gainza (@sofiagainza) en su video de Instagram compartido este martes por la mañana.

“Sólo quiero decirte gracias, gracias por permitirme a lo largo de ocho años acercarte las noticias más destacadas, aquellas a veces desgarradoras y otras que nos robaban una sonrisa”, expresó Gainza hacia los televidentes que la acompañaron en los noticieros de la noche en Canal 9.

“Si vos no me hubieras permitido a lo largo de ocho años acercarme a través de la pantalla de tu casa, yo no hubiera podido transmitirte las noticias. Así que palabras de agradecimiento a vos y a todos los mensajes de amor y respeto que vengo recibiendo, que son verdaderamente un abrazo al alma. Lo bueno es que esto es sólo el comienzo de lo nuestro”, cerró la joven periodista.

Tras ocho años, Sofía Gainza se fue de Canal 9 Televida

En el sector de los comentarios, los televidentes del 9 le dejaron afectuosos mensajes y desearon lo mejor a Sofía para esta nueva etapa lejos de la pantalla tradicional.

Por ahora, y sin todavía develar sus próximos proyectos, podrán seguirla en Instagram, donde ella comparte su día a día con propuestas de moda y postales de sus seres queridos.

Sofía Gainza se fue de Canal 9 Televida sin despedirse al aire. Laura Rez Masud sí llegó a hacerlo.

Los periodistas que dejaron Canal 9 Televida

Tal como anticipó Los Andes, la renuncia de Sofía Gainza se sumó en el mismo mes a las partidas de Laura Rez Masud y Matías Valencia. Antes, periodistas como Cecilia Ranua, Matías Flores, Mario Urzúa y Emiliano Serrano, entre otros, se alejaron del 9.

Por el momento se desconocen los motivos de la renuncia de Gainza, teniendo en cuenta que es la única periodista que ha realizado todas las ediciones. Además, un dato no menor, es la única mujer que ha reemplazado a Fernando Hidalgo en la edición central de Noticiero 9.