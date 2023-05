Con Sergio Goycochea, este sábado llega a Canal 7 “DT La Misión”, una serie latinoamericana con presencia mendocina

Este sábado a las 22.30 llega “DT La Misión” a la pantalla de Canal 7 Mendoza. Una serie creada por Francisco Suárez, Guillermo Moya y Andrés Rapoport en la que se cuenta una historia fantástica que tiene al fútbol como protagonista.

Además de talento argentino, la serie cuenta con productores de Bolivia, país en el que se filmaron algunas escenas. Buenos Aires también fue sede de rodaje, pero la mayor parte de la historia tiene tonito cuyano.

El Club Atlético Argentinos de Guaymallén es el escenario para esta serie, que cuenta con un elenco de lujo encabezado por el mismo creador de la serie, Francisco Suárez, y con nombres de gran trayectoria en los medios nacionales como Fabián Vena, Katja Alemann, Luis Ziembrowski, Laura Cymer, Esteban Prol, Federico Nanyo, Cande Molfese y la participación especial del Turco Naim.

La serie latinoamericana que se filmó en Mendoza con un gran elenco

Sergio Goycochea tiene un rol clave en la historia y su presencia es más que un sueño cumplido para Suárez, quien en diálogo con Los Andes habló de lo que significó para él contar con su ídolo de la infancia en este proyecto.

La serie, además, cuenta con un elenco mendocino espectacular: Darío Aniz, Maria José Elmelaj, Sergio Martínez, Daniel Gallo Piña, Coyote Lemos, Gustavo Cano, Francisco Martín, Rodrigo Casavalle y Julián Imazio. A ellos se suma el staff infantil integrado por Yasmín Quevedo, Santino Carbornari, Joaquín Rosales, Franco Martínez Rago y Joaquín Aguilar.

Antes de su estreno en la pantalla local, Francisco Suárez habló con Los Andes y dio detalles de este proyecto que pisa fuerte y promete una dosis de ficción en la pantalla justo en un momento donde escasea.

-¿Qué expectativas tenés con el estreno de la serie?

-Bueno, la expectativa que tenemos todo el equipo que hizo esta ficción es que se pueda disfrutar en Mendoza en primera instancia, por eso decidimos estrenar acá, y en segunda instancia, que la pueda disfrutar toda la Argentina en la TV Pública. Como tercer objetivo está lograr que la ficción pueda trascender a Latinoamérica. Sobre todo en Bolivia, porque el equipo se conforma con compañeros de Bolivia y para nosotros es importante poder pensar un contenido que trascienda un poco Buenos Aires, que siempre es la capital de la ficción. Descentralizar y que la ficción transcurra en Guaymallén para nosotros es un objetivo importante y también es importante remarcar que somos, azarosamente y felizmente, la primera ficción televisiva de la historia entre Argentina y Bolivia.

-¿Cómo nació la idea?

-La idea nació por el 2017 con la intención de poder generar una ficción más grande que la anterior que hice, que fue “Mendólogos”, con la que obtuvimos un Martín Fierro a mejor ficción. La idea era redoblar la apuesta, quería hacer algo que pueda llegar a más personas y con la intención, también, de acercarme cada vez más, desde los contenidos, a lo popular e intentar que lo popular tenga contenido de calidad. La idea nace porque me gusta mucho el fútbol, porque lo viví mucho de niño y también es un poco una revancha mía porque cuando era niño no pude seguir jugando, entonces me parecía lindo poder volcar algo sobre el fútbol y empecé una idea que no tenía concreción. Ahí es donde se sumó Guillermo Moya a coescribir conmigo y a plantear un nuevo universo, y luego se sumó a Andrés Rapoport, que somos los tres autores que le dimos vida a esta locura hermosa que es “DT La misión”.

-¿El elenco venía con esa idea o fue surgiendo después?

-El elenco se fue formando en relación a lo que íbamos viendo en el texto, también muchos personajes los iba pensando en función de actores con los que ya había compartido trabajo en “Mendólogos”. Después, el elenco se fue dando y se fue generando una sinergia donde jamás me imaginé que iban a estar tantos actores de tanta trayectoria. Lo más increíble, para mí, fue que mi ídolo de la infancia y también de la vida adulta, Sergio Goycochea, se sumara. Hoy, cuando veo los capítulos, después de tanto tiempo en posproducción, me sigo emocionando y creo que me va a emocionar siempre porque el Goyco es, para mi generación, como Superman.

-¿No te preocupó que, en algún momento, la atención se posara más sobre “las figuras” que en la historia en sí?

-No, no me preocupa porque son todos excelentes actores y actrices que potencian el proyecto. Estoy contento porque gracias a ellos y a ellas pudimos lograr un contenido mucho mejor de lo que alguna vez pensamos, cuando empezamos a escribir esto.

-¿Podemos decir que es una serie mendocina con elenco nacional o una serie nacional que se rodó en Mendoza?

-Yo creo después de tanto viaje que tuvo la serie, y descubrimiento en el medio, la serie también es boliviana. Yo creo que es una serie que se origina en Mendoza, en Guaymallén más precisamente, pero creo que, o nuestra intención después de sumergirnos en este proyecto y dar lo mejor de nosotros, que es una serie para Latinoamérica.

-¿Cómo fue el rodaje? ¿Cuál fue el desafío más grande?

-El rodaje tuvo mucho rock and roll, tuvimos que viajar mucho, fue muy vertiginoso. Estuvimos, la mayoría del tiempo en Guaymallén, pero también estuvimos en Buenos Aires y en Santa Cruz de la Sierra. La serie tiene 196 minutos y la verdad que hay miles de anécdotas. Lo que valoro y lo que pondré en el proyecto es que se armó un equipo de productores entre Argentina y Bolivia que han hecho magia para que esto pase. No soy solo yo el productor, también está José Luis Cabruja en Bolivia, acá en Argentina Walter Gorelik y Federico Anaya. Allá en Bolivia también está Melissa Quintans, Daniela Gutiérrez y nuestro mago, nuestro campeón, que sin él no hubiésemos podido contener esta bestia, Juan Pablo Martínez, que contuvo todo porque en el medio de todo esto, la economía argentina tuvo un gran cimbronazo y tuvimos mucho miedo. Hicimos mucho esfuerzo para poder terminar y acá estamos hoy presentando un contenido que espero que les guste a todos y a todas.

-¿Estás contento con el resultado final?

-En lo personal, estoy contento con el proyecto y también aprendiendo a soltarlo, en el buen sentido. Es el proyecto más grande de mi vida, con todo lo que eso conlleva. Estoy feliz y tratando de enfocar todo este esfuerzo en seguir trabajando y poder seguir generando laburo para artistas. Yo soy actor, originalmente, entonces para mí era muy importante tener un elenco fuerte, no solo el de las figuras, sino que también hay un elenco mendocino, y eso es re importante, poder descentralizar de Buenos Aires y que los actores y actrices mendocinos tengan trabajo y puedan demostrar la capacidad que tienen, que acá en Mendoza es enorme.

-¿Qué sigue después para la serie? ¿Alguna plataforma, quizás?

-Ahora se viene la TV Pública, después se viene Bolivia también y después se vienen plataformas. Queremos que la serie viaje mucho por todo Latinoamérica. Esta serie la pensamos y la creamos para Latinoamérica. Tenemos más proyectos en mente. Se viene la segunda temporada de esta serie que estamos empezando a pensar con José Luis Cabruja, así que pronto habrá novedades. Tenemos un tema que se llama “Nuestra Misión”, que lo interpreta y lo ejecuta Piru Sáez, yo me animé a ser coautor del mismo, así que vamos a estrenar pronto el videoclip de la canción de la serie.