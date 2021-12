Gisela Campos abandonará Mendoza para sumarse a un noticiero nacional

La periodista mendocina Gisela Campos vive un gran presente al frente de la edición central del noticiero de Canal 7, es por ello que la maipucina ha llamado la atención de un reconocido canal de la televisión nacional.

A partir de enero la conductora estará todos los sábados de enero al frente de “América Noticias”, donde arribará en lugar de Paula Trapani y tendrá como compañero a Eduardo Battaglia.

Gisela Campos al frente de la conducción del noticiero central de Canal 7

“Cuando me lo propusieron fue una emoción enorme. Es una gran posibilidad porque voy a poder probar estar en la pantalla de Buenos Aires, pero sin descuidar la pantalla de mi casa como es Canal 7″, expresó Gisela sobre la oportunidad de estar en la pantalla de América TV los días sábados de 17 a 20, por A24, y de 18 a 20, en dúplex, por América TV.

“Es un sueño hecho realidad, si lo hubiera planificado no me hubiera salido tan bien. Buenos Aires es un desafío mayor porque es estar en la pantalla nacional. Siempre se sueña o se imagina tener esa posibilidad”, contó la periodista en diálogo con Diario UNO, dejando en claro que su amor por Mendoza y remarcando que viajará todos los fines de semana hacia la Capital Federal.

Además, Campos adelantó que encarará este desafío profesional de la mejor manera: “Quiero vivir la experiencia, ver cómo me siento, cómo me adapto. Amo lo que hago. Me encantan los desafìos y es algo que me maravilla”, añadió con entusiasmo.

“No he caído bien del todo de lo que voy a hacer. Cuando esté a punto de iniciar el noticiero voy a tomar realmente dimensión de lo que va a pasar. Ahí se verá, dejo todo en manos de Dios y del universo. Estoy agradecida de poder vivir esta experiencia y estoy muy agradecida a América y a Canal 7″, finalizó la conductora que desde hace un tiempo está en pareja con Bruno Ragone, una de las voces del trío Destino San Javier.