Ornella Ferrara deslumbró al mostrar cada uno de los looks que usó para Vendimia

Ornella Ferrara es una de las caras de la televisión mendocina y de las locutoras más buscadas en época de Vendimia. La periodista fue parte de algunas celebraciones departamentales y asistió al Teatro Griego Frank Romero Day para cubrir la Fiesta Nacional de la Vendimia para Canal 7 Mendoza.

En cada uno de los eventos en los que Ornella participó, lució un vestido de alta costura diferente que hicieron resaltar su belleza. Rojo, negro, plateado y dorado fueron los colores por los que optó para brillar en las distintas noches de fiesta.

Si bien la Vendimia llegó a su fin el lunes con la tercera noche de la fiesta, la mendocina compartió en las últimas horas los looks que usó en la Vendimia de Las Heras, donde estuvo a cargo de la conducción; en la Vendimia de Maipú, en la gala de las reinas y en el Acto Central del Frank Romero Day.

El detalle de los looks de Ornella Ferrara

El primero que mostró fue un vestido plateado sin un hombro de la diseñadora Norma López. “Noche de #Vendimia. Qué lindo es volver a los escenarios!!! Qué fortuna la mía poder estar en tan bonito departamento. Gracias @municipalidadtunuyan por confiar en mi trabajo”, escribió Ornella.

Ornella Ferrara y sus looks de Vendimia 2022.

Luego compartió fotos de un vestido rojo largo, también de Norma López. “Me gusta el rojo y casi nunca lo elijo para un vestido, pero este de dos piezas me pareció espectacular”, comentó la conductora sobre el look de la Vendimia de Maipú.

Después continuó con el look de la Gala de las Reinas que tuvo lugar en el Park Hyatt Mendoza. “Este vestido es de @normalopez_ok y apenas me lo probé supe que tenía que usarlo. Me parece elegante y sexy. Con detalles maravillosos. El Make up completo el look a la perfección”, describió sobre su outfit para la fiesta que condujo.

Finalmente, compartió las fotos del vestido que usó para la conducción de la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022 para Canal 7 Mendoza.

“Dorado Maravilloso para aprovechar el colorcito que me deja el verano que se va… con los accesorios hacen el conjunto perfecto para un evento tan importante como lo es nuestra Vendimia”, comentó sobre su vestido de la misma diseñadora.

“Este año volví a hacer la previa después de lo que dejo el 2020 y sentí la misma adrenalina y la misma alegría que la primera vez que me subí ahí”, agregó sobre la vuelta al teatro mayo de los mendocinos.

