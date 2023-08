El Conejo explicó cuál era su reacción cuando a Coti Romero “le escribían tantos jugadores de fútbol”

En una entrevista sincera en el programa Mañanísima, el participante de Gran Hermano 2022 conocido como “El Conejo” se abrió sobre los motivos de su separación con Coti Romero, otro concursante del reality.

Uno de los temas que surgieron en la conversación fue la gran cantidad de mensajes que Coti recibía de reconocidos futbolistas, lo cual generó inseguridades en El Conejo.

Ante la pregunta de cómo tomó esta situación, el cordobés expresó su honestidad brutal al confesar: “En lo personal, me causa inseguridad saber que está al alcance de cualquier persona y me preguntaba por qué me tenía que elegir a mí y no a otro”.

A pesar de estos sentimientos, El Conejo aseguró que estas inseguridades nunca los llevaron a peleas. Durante la entrevista, el participante reveló que se enteraba de los mensajes a través de Instagram mientras compartían momentos cotidianos, como comidas o mirando televisión juntos.

Además, también confesó que él también recibía propuestas en las redes, aunque en mucho menor cantidad que Coti.

La cruda revelación de Coti Romero sobre su salud mental

En una entrevista, Coti Romero reveló detalles íntimos sobre su salud mental en el programa Polémica en el Bar, conducido por Marcela Tinayre en América TV.

En la mesa del programa, Coti compartió una parte dolorosa de su vida que nunca antes había hecho pública. La joven modelo admitió que, en el pasado, enfrentó graves problemas de salud mental y autolesiones “para sentir alivio”.

“Hay algo que nadie sabía, que no lo quería contar. Es algo delicado, no quiero que se preocupen mis padres, pero llegué a pasar por un momento muy difícil. Me cortaba. No fue hace mucho”, confesó.

Marcelo Polino, uno de los panelistas del programa, indagó en el origen de su sufrimiento y le preguntó si fue después de su participación en Gran Hermano.

Coti afirmó que sí y explicó que fue un período complicado para ella debido a los desafíos y las críticas que enfrentó después del reality. Aunque encontró alivio temporal en las autolesiones, comprendió que era una conducta perjudicial y decidió buscar ayuda profesional. “Fue difícil porque a veces sentía alivio con eso, pero es una enfermedad” expresó.

En la entrevista, la joven correntina reveló que sus padres no estaban al tanto de su situación, ya que no quería preocuparlos. Sin embargo, Coti resaltó que está actualmente en tratamiento y medicada, y se mostró esperanzada en su recuperación.

Coti Romero, a corazón abierto en Polémica en el Bar. (Captura)

“¿Qué es lo te produjo llegar a lastimarte así?”, preguntó la conductora. “Era como un conjunto de cosas. Saber que hay gente que opina sin saber. Uno elige eso cuando va a entrar, pero no sabe todo lo que viene después. La verdad es que estoy completamente sola en la ciudad. Era de un pueblito de 7 mil habitantes y de golpe venir acá y estar sola con mi gatita”, manifestó.

La entrevista tomó un giro aún más emotivo cuando Polino preguntó directamente si Coti había llegado a pensar en quitarse la vida.

Sin titubear respondió: “En algún momento llegué a pensar en matarme. No está bueno esto que estoy contando, que eso no se hace, pero no es la solución. Una persona muy importante para mí me contuvo y me dijo eso, que no era la solución. Lo entiendo. En ese momento, cuando uno está así, las cosas pequeñas le parecen gigantes y no se da cuenta de que la vida es hermosa y es efímera”.

