Coti Romero negó su reconciliación con Alexis “Conejo” Quiroga y lo liquidó en redes

Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga fueron una de las parejas más importantes de la última edición de Gran Hermano, que en el último tiempo fueron noticia debido a anunciaron su separación.

Lo cierto es que por estos días muchos de los fans de esta expareja elaboraron diversas versiones de reconciliación, debido a algunas señales en redes sociales.

Coti Romero habló por primera vez de su separación del Cone

Lo cierto es que fue la joven oriunda de Corrientes, quien no solo se encargó de negar cualquier tipo de versión, sino que también aprovechó para pegarle al cordobés, luego de que Pepe Ochoa en LAM, expresara: “Él viajó el fin de semana, el domingo volvió con sus valijas y fue directo a la nueva casa de ella. Viajó a su provincia. Durmieron juntos, tuvieron una charla en la que deciden volver a darle una nueva oportunidad al amor con mucha tranquilidad”.

Constanza Romero fulminó a Alexis “Conejo” de “Gran Hermano”

Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga son dos de los futuros participantes de “Bailando por un sueño”, quienes supieron ser pareja y que en las últimas horas, la correntina se encargó de desmentir todo tipo de rumor y de destrozar al muchacho en sus redes sociales y aclarar su situación sentimental.

“Yo no volvería con alguien que me hizo sentir tan mal”, aseguró la ex “Gran Hermano”, dejando en claro que no regresó con el futuro concursante del certamen de Marcelo Tinelli.

El descargo en redes de Coti Romero

Lo cierto es que ante el enorme revuelo que su comentario generó, la correntina decidió eliminar sus palabras y pedir disculpas por el exabrupto. “Perdón, yo estoy cansada de que inventen cosas y por eso fui con esa, con enojo encima. Perdón si molestó”, destacó la futura concursante de “Bailando por un sueño”, quien negó su reconciliación tras los dichos en el programa de Ángel de Brito y de esta forma dejó en claro que no piensa volver a apostar en el amor.

El descargo en redes de Coti Romero

Seguí Leyendo