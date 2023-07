El Conejo no fue invitado a los Martín Fierro y se expresó en las redes: “Acá está el team”

En la noche del domingo, el aclamado programa “Gran Hermano” se alzó con el máximo galardón durante la ceremonia de los prestigiosos premios Martín Fierro 2023. El exitoso reality transmitido por Telefe fue reconocido por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), pero en la celebración faltaron protagonistas.

Alfa quiso tener sus segundos de cámara en los Martín Fierro.

La emoción se hizo presente cuando varios ex participantes del programa subieron al escenario para recibir el codiciado premio, en un momento lleno de nostalgia y gratitud por la experiencia vivida en el programa. Los presentes fueron: Julieta Poggio, Daniela Celis, La Tora, Nacho Castañares, Alfa y Marcos Ginocchio.

Los ex "GH" en los Martín Fierro 2023. (Gentileza Premios Martín Fierro)

Aunque no muchas personas se quejaron en las redes sociales, los presentes no fueron justamente todos los participantes de la edición. A su vez, tampoco se trató solamente de los tres finalistas ya que habían algunos más que no llegaron a esa instancia.

La furia del Conejo sobre los Martín Fierro

Teniendo en cuenta estos detalles, a través de las redes sociales se expresó Alexis Quiroga, mejor conocido como “El Conejo”. El participante cordobés no ocultó sus emociones y usó su cuenta de Instagram para dejar en claro cómo sintió la poca empatía de los organizadores y de sus amigos.

“Por más que no nos nombraron... acá está el team que hizo ganar el Martín Fierro de Oro, los 20 participantes de esta edición 22/23″, escribió, indignado, en su Instagram donde sumó una foto de un collage donde se ven las fotografías de todos aquellos que vivieron dentro de la casa.

La furia del Cone por los Martín Fierro.

Tras transcurrir unos minutos, el ex novio de Coty decidió eliminar la publicación de sus redes sociales. Al parecer, se ha rumoreado que recibió una advertencia por parte de las autoridades de Telefe debido a su participación previa en el programa “Gran Hermano”.

Esta intervención por parte de la cadena televisiva habría sido un llamado de atención para el ex concursante, en relación a su comportamiento en las redes sociales y su relación con la figura pública de Coty. Más allá de haber eliminado la publicación, el cordobés seguramente sintió bronca y dolor por no haber sido parte de un momento tan importante en la televisión argentina.

