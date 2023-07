Desde la llegada de Jey Mammón al incómodo momento de Susana: todas las perlitas de los Martín Fierro.

Anoche se llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro y varios momentos no pasaron desapercibidos para los usuarios de las redes sociales que no dejaron pasar una. Las perlitas desde Susana Giménez y Mirtha Legrand recibidas por el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) al grito de “sos gorila” hasta la llegada de Jey Mammón una hora después del inicio del programa para evitar a los medios.

Mirtha Legrand le entregó el Galardón de Trayectoria a la diva.

Durante la alfombra roja del evento, las divas de la televisión argentina Susana Giménez y Mirtha Legrand vivieron un incómodo momento cuando el Sindicato Argentino de Televisión les comenzó a gritar “sos gorila” por lo que tuvieron un fugaz paso en la puerta del Hotel Hilton en Puerto Madero.

Benjamín Vicuña se quedó con el premio al Mejor actor protagonista de ficción en los Martín Fierro y, al subir al escenario, dijo unas palabras que dio de hablar en las redes sociales. “Bueno, muchas gracias por ese abrazo hermoso. Muchas gracias APTRA. Muchas gracias a los que votaron, a los que no votaron, a los que están en sus casas. Gracias al público, que son principalmente las personas con la que nosotros trabajamos” comenzó y siguió “Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante (por el 9 de julio), que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor...”. Al momento de darse cuenta que solo mencionó a una de sus parejas, se rio y arregló el momento como pudo: “Me dio tantas cosas...”, agregó en un intento de cambiar de tema.

Alfa Walter Santiago, ex participante de Gran Hermano, al igual que en la casa, también dio que hablar en la entrega de los premios. En un corto video se lo ve abrazando a Adrián Suar quien dejó en evidencia con su cara la molestia. Además, protagonizó un incómodo momento con Gastón Trezeguet. Luego, cuando el reality ganó el Martín Fierro de oro, se animó a decir unas palabras e incluso levantó el premio.

Alfa, como es de costumbre, se robó el protagonismo.

La incógnita de la noche era si Jey Mammón se iba a presentar a los premios o no. Finalmente, apareció luego de la alfombra roja para evitar a los medios y se sentó en la mesa con sus compañeros de la “Peña del Morfi” pero ellos no se vieron muy contentos con su presencia, lo dejaron solo y hasta lo ignoraron.

Jay Mammón llegó a la cena de los Martín Fierro y sus compañeros de "La Peña del Morfi" intentaron tener el menor contacto posible.

La incomodidad en la mesa de "La Peña del Morfi" se hizo evidente.

