Histórico: con 14 años, Mateo Apolonio se convirtió en el jugador más joven en debutar en el fútbol argentino

Mateo Apolonio se convirtió en el jugador más joven en debutar en el fútbol argentino con tan solo 14 años y 29 días. El chico de Deportivo Riestra hizo su presentación este jueves en el encuentro por los 16avos de Copa Argentina ante Newell’s, en el El Estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde su equipo cayó 1 a 0.

El pibe categoría 2010, ingresó a los 39 minutos del segundo tiempo en lugar del delantero Gonzalo Bravo, convirtiéndose así en el jugador más joven en debutar en la primera división. Más allá de la derrota, este será un día histórico en la historia de Riestra y el fútbol argentino.

Anteriormente el jugador más joven en debutar en el fútbol argentino fue nada más y nada menos que Sergio Agüero. El Kun, hizo su presentación en la máxima categoría de Independiente a los 15 años, un mes y tres días. Sucedió en un partido del Rojo contra San Lorenzo el 5 de julio de 2003, por decisión de Oscar Ruggeri, quien en ese momento era el director técnico del equipo de Avellaneda.

Apolonio es zurdo y juega como lateral izquierdo en la Novena División, cuyos jugadores son de la categoría 2010. El joven fue citado para realizar su primer entrenamiento con la primera un día antes del encuentro frente a la Lepra rosarina.

Primer entrenamiento y convocatoria

Riestra publicó un video que mostraba su primer entrenamiento bajo las órdenes del Ogro Fabbiani y su primera experiencia de viaje con el plantel profesional. Hubo un emotivo abrazo con su madre, seguido de su relato sobre cómo se enteró de su convocatoria al equipo de Primera.

“Estaba en el living de mi casa y mi mamá me llama. Estaba mi papá llorando en el teléfono y yo no entendía nada. Me dijo: ‘Fuiste citado para la Primera División’”. Y confesó: “Es una experiencia única que, pase lo que pase, va a ser un recuerdo hermoso y eso es lo importante”.