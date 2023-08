De las plazas a Got Talent: la historia de Carla Masignani, la mendocina que inauguró el “botón dorado”

En horas de la tarde y en diálogo con el programa Cortá por Lozano, Carla Masignani contó detalles de su vida cotidiana y todo el proceso que vivió para vivir de su arte. Además, reveló detalles de cómo reaccionó ante la devolución del jurado.

Cabe recordar que la bailarina que actualmente reside en la provincia de Mendoza, fue la gran protagonista del programa del martes de “Got Talent Argentina”. Esto se debe a que, por su gran actuación, fue elegida como la primera participante en pasar a semifinales del reality, luego de que Abel Pintos tocó el botón dorado.

En una charla con Verónica Lozano, en Cortá por Lozano, Masignani relató cómo comenzó su experiencia con el elemento que la acompañó al concurso: “Era grande para empezar en lo circense y es algo que me cambió. Ví un video y dije ‘quiero hacer eso’. La compré y empecé a investigar sola”.

Posteriormente, Carla habló de la emoción de Abel Pintos ante su presentación y todo el esfuerzo que hizo para llegar al show de talentos más reconocido en el mundo: “No lo podía creer. Yo me conmuevo con lo que me pasa a mí, lo vengo haciendo en la calle hace cinco años, en la plaza Independencia en Mendoza”.

Finalmente, mencionó lo duro que es la calle para los artistas locales. Además, remarcó que la música la atraviesa y que elige las canciones específicamente. Por último, mencionó que suele conmoverse con este tipo de situaciones.

Carla Masignani, la gran elegida

Quién es la participante mendocina que emocionó a Abel Pintos y logró pasar directamente a semifinales

Carla Masignani es una bailarina de danza que trabajó muchos años en el teatro. La joven vive actualmente en la provincia de Mendoza y se presentó al reality con un enorme aro. Según ella misma detalló, a través de ese elemento, le gusta “contar historias con su danza”.

Con su nombre artístico “Lolot”, se hizo conocida en la provincia, donde vino por primera vez en 2017. Después de idas y vueltas, pandemia incluida, decidió radicarse aquí a partir del 2021. “La elegí porque me gustó el equilibrio entre cultura y naturaleza que en Buenos Aires no lo tenía. Me gusta experimentar otros lugares y me pareció un buen lugar para vivir y mostrar mi arte”, explicó.

Carla Masignani (Conocida como Lolot). Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

