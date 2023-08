Got Talent Argentina: La primera dupla padre e hija que emocionó al jurado

Got Talent Argetina está conquistando los corazones de todos y en su segunda emisión tuvo una interesante historia que involucró a un padre y su hija.

Se trata de Sebastián y Agustina Alfonso, de 34 y 12 años, respectivamente, quienes conformaron una interesante dupla que conquistó los corazones del jurado conformado por Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos.

Padre e hija realizando una rutina en Got Talent y emocionaron a todos

Esta interesante pareja oriunda de Villa Dominico, Avellaneda, bailan desde que la pequeña tiene 7 años, “Nos sentimos muy afortunados de tener una pasión juntos y de pasar tanto tiempo juntos. Porque esto es ensayo, práctica. Vamos de un lado a otro juntos”, declaró Sebastián en la previa de su baile.

Florencia Peña y Emir Abdul en Got Talent

La performance “robot dance” de un padre y su hija

Sebastián Alfonso se presentó disfrazado de Pennywise, el temido payaso de “It” y con su rutina de “robot dance” con toques de terror logró deslumbrar a todos.

Al finalizar esta performance, ambos se pusieron a llorar y recibieron la aprobación del jurado: “Hay algo de la admiración mutua y me gustó que tengan un punto de encuentro en el arte, fue lindo verlo desde acá”, expresó Flor Peña muy emocionada.

Por su parte, Emir Abdul, los felicitó y le dio un gran consejo a Agustina: “No tengas la presión de querer dar buena. Tenés que sacar tu esencia más que nunca. Sos muy correcta bailando pero te falta lo que tiene tu papá, generar tu propia actitud, ‘acá estoy yo’. Ya sos increíble, imaginate si te lo creés más de lo que ya te lo creés”.

Padre e hija realizando una rutina en Got Talent

“Fue precioso. Yo también soy fanática de las películas de terror así que me encantó”, sostuvo La Joaqui y Abel Pintos finalizó las devoluciones declarando: “Agustina tiene un futuro prometedor si es el camino que quiere recorrer. Los dos son artistas muy talentosos. Me gustaría ver esto en un teatro, con una puesta. Los veía y me inspiraban, me llenaron a volar, a soñar cosas. Muy emocionante”.

