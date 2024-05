Relatos salvajes: lo echaron de un bar, regresó con su camioneta y chocó el frente del negocio

Las películas de ficción se caracterizan por ser narraciones sobre hechos de todo tipo, pero con un denominador común: se trata de producciones sobre hechos que no ocurrieron o que no podrían ocurrir. Así, el film argentino “Relatos Salvajes” es una superproducción ficcional que narra hechos violentos en la vida cotidiana y que no están basados en historias reales… o casi.

Es que en las últimas horas se produjo un incidente en Campana, provincia de Buenos Aires, digno de ser incorporado al guion del film de Damián Szifron gracias a lo insólito de la situación ya la violencia destructiva que lo caracterizó.

Todo se desarrolló en la puerta de un bar, luego de que trabajadores del establecimiento fue expulsado del local gracias a que había causado disturbios en el comercio y había importunado a los presentes.

Molesto con lo ocurrido, el sospechoso no se quedó conforme y decidió tomar venganza por haber sido corrido del lugar. Así, fue hasta su camioneta, se subió y la arrancó para luego colocarse con el rodado frente al negocio.

Debido a que mostraba una actitud amenazante desde el interior del vehículo, una persona se acercó a la ventanilla y mantuvieron un intercambio de palabras. Sin embargo, segundos después el agresor aceleró la camioneta y la estrelló contra el frente del bar.

La actitud temeraria del atacante provocó destrozos en el frente del establecimiento y de milagro no atropelló a los clientes que se encontraban en el interior. Así mismo, el conductor –cuya identidad no trascendió- se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades.