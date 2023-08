Quién es la participante mendocina que emocionó a Abel Pintos y logró pasar directamente a semifinales

Este martes comenzó el segundo programa de “Got Talent Argentina”, conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurado a Florencia Peña, el bailarín Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos. En esta ocasión, una nueva mendocina se hizo presente en los estudios de Telefé y con su show, emocionó a Abel Pintos. Además, fue la primera elegida para pasar directamente a semifinales.

Carla Masignani es una bailarina de danza que trabajó muchos años en el teatro. La joven vive actualmente en la provincia de Mendoza y se presentó al reality con un enorme aro. Según detalló Masignani, a través de ese elemento, le gusta “contar historias con su danza”.

El show de Carla Masignani, bailarina de danzas acrobáticas

Carla Masignani comenzó su show saludando al excelentísimo jurado de la noche. Primeramente, la joven comenzó presentándose y contando un poco su historia de vida. Además, recalcó la importancia del elemento que la acompañó: un aro. Según relató, le gusta “contar historias con su danza”. Además, reveló que hace años lleva bailando y que hasta hace una semana hacía arte callejero.

La chica de 31 años inmediatamente comenzó su baile, acompañado del tema “Las simples cosas” de Mercedes Sosa. Rápidamente llamó la atención de todos los presentes, por sus extraños movimientos y cómo jugó todo el tiempo con el elemento.

Una vez finalizada la actuación, el estudio se llenó de mucha emoción y de calurosos aplausos. Entre las personas que más se impactaron, se destacó Abel Pintos, quién confesó que todo lo que vio, lo conmovió y lo dejó sin palabras.

La actuación de Carla Masignani que emocionó a Abel Pintos

Las primeras palabras la dio La Joaqui, quien le expresó: “¿Te emocionaste Abel?... Impresionante lo tuyo”. Inmediatamente, la mujer conocida como “Lolot” recalcó que su mayor premio es la emoción y los aplausos, tanto del jurado como del público.

Posteriormente, Abel Pintos también le dedicó unas palabras: “Tu relación con lo que hacés... Maravilloso Carla”. Instantáneamente, Abel se quebró y no pudo terminar su oración. La Joaqui lo abrazó y lo contuvo ante semejante momento.

Luego, Florencia Peña le comentó a Carla qué, cuando ve a un artista que está tan conectado con su arte, le provoca mucha emoción. “Es hermoso que hoy lo haya traído acá”, le comentó Peña a la joven de 31 años, destacando su arte.

Carla Masignani, la gran elegida

La siguiente palabra fue de Emir Abdul, quien le dijo: “Tenés un poder de atrapar a la gente y eso se que te lo dio la calle y tu carisma... Tenés un imán para atrapar. Me tuviste ese minuto y medio a mí atrapado de una manera increíble...”.

Para cerrar la increíble noche, Abel Pintos se paró, se dirigió hacia el lugar de La Joaqui y apretó el botón de oro. Esto le permitió a Carla Masignani, no solo a continuar en el programa, sino que la envió directamente a la semifinal del programa.

¿Quién es Lolot, la artista que fusionas acrobacia y tango con una rueda Cyr?

Carla Masignani, más conocida como ‘Lolot’ es especialista en una disciplina relativamente nueva que mezcla el baile con acrobacia utilizando la rueda Cyr, un aparato acrobático que consiste en un solo anillo grande hecho de aluminio con un diámetro de aproximadamente 10 a 15 cm y un poco más alto que la artista.

Con su nombre artístico se hizo conocida en Mendoza, donde vino por primera vez en 2017. Después de idas y vueltas, pandemia incluida, decidió radicarse en la provincia a partir del 2021. “La elegí porque me gustó el equilibrio entre cultura y naturaleza que en Buenos Aires no lo tenía. Me gusta experimentar otros lugares y me pareció un buen lugar para vivir y mostrar mi arte”, explicó la joven.

También la acompaña Martín Sardi, mendocino que arrancó a los 16 años a bailar y empezó a explorar el tango social a eso de los 23, casi 24 años a través de las milongas sociales, de los encuentros tangueros en Mendoza.

21 de abril 2022 Carla Masignani (Conocida como Lolot), oriunda de General Rodríguez, Buenos Aires es una bailarina que se especializa en la Rueda Cyr. Esta disciplina es una mezcla entre baile y circo. El artista de la rueda Cyr o Cyr Wheel fusiona acrobacia con la danza. Junto a su compañero de baile Martín Sardi trabajan en proyectos vinculados al nuevo tango. Foto: Marcelo Rolland / Los Andes

