La falta de gasoil pone en alerta a los empresarios por el traslado de productos

Durante el año se vienen dando distintos episodios con falta de gasoil en Mendoza, pero como ahora el problema es generalizado al resto del país, hay todavía más problemas para el traslado de productos. No se puede hablar aún de un riesgo de desabastecimiento, pero varios empresarios confirmaron que la escasez está generando problemas en la logística y la preocupación es no se sabe cuánto se podrá solucionar el problema.

Esta semana volvieron a repetirse las colas en las estaciones de servicio para cargar gasoil, el combustible que utilizan los camiones. Solo se vende por cupos y hay filas de horas, además de que por ser camiones con acoplado no pueden hacer como los vehículos particulares que buscan combustible dentro de la ciudad (y que también deben buscar hasta encontrarlo).

¿Cómo afecta esto a la provisión de bienes a la empresas? José Millán, director de Átomo Supermercados, comentó a este medio que de momento la provisión ha venido relativamente bien, sin tener que reordenar entregas. Sin embargo, comentó que hay preocupación por el tema y están expectantes de “cómo se va solucionando o empeorando en los próximos días”.

En Átomo manejan una flota propia de más de 200 camiones con la que hacen el reparto de productos frescos (como carnes) a las sucursales, desde el Gran Mendoza hasta Malargüe. “Vamos a toda la provincia y estamos medio preocupados porque la situación empeore. Espero que se solucione todo esto”, detalló el director.

Si bien la empresa cuenta con un reserva de gasoil para que su logística siga funcionando, para Millán la clave está en ver cómo se avanza en los próximos días: “Nosotros tenemos una pequeña reserva, pero bueno, se nos está haciendo bastante difícil también. Si esto no se arregla entre lunes y martes va a ser un gran problema. Estamos expectantes, esperemos que esto se arregle”.

Una situación al límite

Otro supermercadista que dio su opinión es Rubén David, gerente del mayorista Oscar David: “Algunos transportes que teníamos para recibir nos han manifestado que tienen problemas porque vienen a Mendoza y no consiguen gasoil, se tienen que quedar parados. Estamos al límite, si esto se acentúa vamos a empezar a tener problemas”.

Las empresas de logística les piden asegurar los envíos con más tiempo, y, como el flujo de trasporte se ve interrumpido durante horas, los pedidos no llegan en la frecuencia habitual. “Esta mañana pasé por la estación de servicio en la Rodríguez Peña y veía un montón de camiones esperando el combustible. Los camiones llegan, pero las empresas nos piden prever los pedidos con anticipación para organizarse mejor”, comentó David.

Tras aclarar que de momento “no hay desabastecimiento porque tenemos stock de productos”, el gerente del mayorista aseguró que el problema afecta tanto a productos que vienen desde otras provincias como a lo que se generan en Mendoza. Si bien a fines de marzo hubo faltante en la época fuerte de la cosecha, ahora la situación se repite en otras provincias, el camión no consigue combustible en el camino y por eso el problema es aún mayor.

Fuera del rubro de supermercados, la preocupación también está en las empresas de materiales para la construcción. Diego Pérez Colman, gerente de Hipercerámico y presidente de la Red Edificar, comentó que en la mañana del jueves se había reunido con empresarios y que este fue uno de los temas que se trabajaron.

“De momento no estamos con problemas de proveedores, no estamos con faltante de productos. Sí hay preocupación, yo creo que es complicado porque no se termina de solucionar la escasez de gasoil. Hace poco el gobierno nacional dijo que se arreglaba, pero el problema continúa”, comentó Pérez Colman. En su mirada, no se puede pensar en un “plan B” para el transporte porque los camiones necesitan de ese combustible.

Además, el presidente de la Red Edificar comentó que antes quienes tenían cuenta corriente en una estación de servicio tenían cierta prioridad, por ser clientes desde hace tiempo, pero ahora no había gasoil para unos ni para otros. Muchas empresas de la construcción cargan vehículos para hacer la entrega de sus materiales, y cuando tienen que usar elevadores solo funcionan con gasoil común (no con las versiones premium).

Buscando una solución

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), su tesorero Carlos Messina comentó que no hay una visión clara de hasta cuándo pueda durar la falta de gasoil: “En el mapa de nuestra federación vemos día a día cómo se comporta el país, esto es un problema generalizado en Argentina. En el corto plazo vemos la misma situación. Si miras las estaciones de servicio en Mendoza con los camiones, el problema se ha agravado”.

Al momento de consultarle cómo afecta el transporte de productos, Messina aclaró que “no es que se paró todo, sino que hay demoras de 6 o 7 horas para cargar combustible y salir, esto está generando demoras en las entregas de la mercadería”. Como se trata de un problema nacional, afecta tanto a los camiones que traen productos a Mendoza como a quienes llevan desde la provincia, sin que haya una “prioridad” según la carga que trasladan.

Para el tesorero de APROCAM, el estado debe facilitar una solución a través de la importación de gasoil o de una mayor producción de las petroleras. “Manzur (Jefe de Gabinete) dijo que la solución pasa por importar combustible, ahí está el problema del faltante: en Argentina hay que importar porque no se produce. La esperanza es que con la importación se termine descomprimiendo el tema, es lo que esperamos. No vemos otra solución”, agregó Messina.

Según los datos de la entidad, durante mayo de 2022 los costos del autotransporte de cargas se incrementaron un 10.8% con relación a los costos del mes previo (base cargas generales Mendoza-Buenos Aires), “principalmente como consecuencia de los incrementos en precios del gasoil, en un contexto de escasez y del tipo de cambio oficial, y del aumento salarial desde dicho mes”. El aumento acumulado durante los primeros cinco meses de 2022 es de 35.8%.