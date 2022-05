Nuevamente hay escasez de gasoil en estaciones de servicio de Mendoza

En Mendoza se está repitiendo una situación que se dio a fines de marzo y a inicios de mayo: la escasez de gasoil en estaciones de servicio. Es una problemática que también se da en otros puntos del país, y hay dudas respecto a cuándo podrá normalizarse la situación.

La pregunta se repetía entre los usuarios de varias estaciones, que sin bajarse del auto preguntaban por el combustible. En el caso de Hugo Gamboa, conductor de un Duna Weekend modelo 94 gasolero, estuvo durante dos días buscando en Las Heras dónde cargar, hasta que finalmente encontró en una estación de servicio de Ciudad.

“Yo uso el auto para trabajar, como hago changas es mi medio de transporte. Justo el día del censo tenía un trabajo y no encontraba gasoil por ningún lado. Al final andaba con la reserva así que te imaginás la preocupación que tenía”, contó Gamboa. Como finalmente solo cargó $1.000, no le aplicaron ningún cupo de abastecimiento, aunque recordó que no es la primera vez en el año que tiene este mismo problema para cargar el tanque.

Desde el lado de empresarios de estaciones de servicio, algunos reconocieron que “hay faltantes dispares de gasoil y el sistema está resentido”. Desde su visión, es algo que viene pasando desde hace meses y aclaran que ellos también se ven afectaron por la situación, pero que venden “absolutamente todo el combustible que les llega”. Según señalan, justamente ahí estaría el problema, en la falta de aprovisionamiento.

Además, si hay faltante en una estación de servicio, sus usuarios habituales terminan yendo a otras y se genera una tensión en el sistema. Esto es aún más evidente si quienes cargan son camiones, en vez de vehículos particulares. “Vienen un par de camiones grandes a la mañana y se llevan todo. Y después uno tiene que poner la cara ante el resto de los conductores”, comentó un empleado de una estación de servicio en la Costanera.

El problema no es exclusivo de Mendoza, y en medios nacionales se puede ver la falta de gasoil en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy y La Pampa. Incluso, el miércoles 11 de mayo, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) emitió un comunicado manifestando su “imperiosa preocupación” por la falta de combustible y cómo esto afectaba al sector productor de alimentos.

Un problema que se repite

A mediados de marzo, este medio informaba de la preocupación por el faltante de combustibles. Uno de los motivos que se argumentaban era que el precio había quedado muy desfasado en relación al valor internacional del crudo producto de la invasión rusa en Ucrania (Argentina importa alrededor del 20 % del gasoil que consume) y que la petroleras lo producían a pérdida, cobrando por debajo del precio internacional.

En ese momento, la falta de gasoil fue todavía más compleja porque impactaba en la etapa más fuerte de la cosecha de uva, y el gasoil es el elemento que usan tractores, fletes y máquinas cosechadoras. El no tener combustible hacía reprogramar turnos de cosecha, con la conocida dificultad de conseguir mano de obra y de que “los turnos” de las cuadrillas ya habían sido asignados. Incluso, hubo quien tuvo que usar gasoil del tractor para el flete que transportaba la cosecha.

Durante abril, la situación fue más calma, con YPF reforzando el abastecimiento de combustible para evitar un faltante en Semana Santa. Además, la petrolera estatal informó que había maximizado el abastecimiento para fortalecer los stocks y que había aumentado la capacidad logística de la compañía.

A inicios de mayo, se advirtió faltante de gasoil en estaciones de servicio de Axion, lo que originó una tensión en el sistema de suministro. De todos modos, el presidente de la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (Amena), Isabelino Rodríguez, comentó en ese momento que era algo que afectaba a todo el país por un problema logístico de Axion, pero que, con algunas limitaciones, se estaba abasteciendo al mercado.