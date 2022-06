Cupos por cliente, solo efectivo y topes por litros: las estrategias de las estaciones para “repartir” el gasoil

El Gobierno Nacional confirmó la escasez de gasoil, con la promesa de que se resolvería en los próximos días. Sin embargo, ante el inicio de las temporadas de cosechas, especialmente en el Norte del país, desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) advierten que esto “recién empezó”, y que solo se revertirá con la importación.

En la actualidad, las estaciones de servicio adoptan distintas estrategias para repartir el gasoil: a los camioneros les cargan entre 50 y 100 litros, durante el viaje, para que lleguen con lo “justo” hasta el siguiente punto de carga, cuando se encuentran en viaje. Lo mismo sucede con los automovilistas en general (principalmente camionetas), que deben cargar de $3.000 a $5.000 si es que consiguen combustible, y cerca del mediodía, en la mayoría de las estaciones de servicio de las rutas argentinas pueden observarse automóviles, camionetas y camiones estacionados, a la espera de que se recargue el stock para poder seguir viaje.

Esta situación se repite en todo el país, y ha generado aumentos de costos especialmente para los propietarios de camiones. Así, Carlos Messina, Tesorero de la Aprocam, explicó que en Mendoza sucede lo mismo que en otras provincias, “en el Norte se inició la temporada de la zafra azucarera y están en el pico del consumo, lo mismo sucede en la Pampa húmeda, en donde están con la cosecha gruesa, y todo eso está agravando el desabastecimiento”.

Aunque YPF y las otras petroleras no han dado directivas de cómo distribuir el suministro entre los clientes, en las estaciones admiten que cada una toma sus propias decisiones para poder garantizar una cuota por cliente que, en muchos casos, alcanza para un cuarto de tanque.

“Están cuotificando, en algunas estaciones de servicio los cupos son reducidos y eso está sucediendo en todos lados, no solo en el Norte. Muchas estaciones están optando también por preferir el pago en efectivo, también”, agregó Messina.

Cada estación quedó librada para adoptar sus propias estrategias y distribuir el stock entre sus clientes. Foto: Orlando Pelichotti

Además, el Tesorero de Aprocam señaló que luego de que termine la zafra en algunos ingenios, empezará en octubre la cosecha del país, y la situación seguirá. “Esto no se soluciona mientras no se importe combustible; el diesel que se produce acá no alcanza para el consumo interno”, cerró.

De acuerdo con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)”, en la actualidad, las rutas 14, 34, 9, 12 y 7 son las que sufren mayor desabastecimiento de combustible (Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, si se habla de provincias).

La misma entidad elaboró un mapa de abastecimiento, y las provincias anteriores fueron señaladas bajo el color rojo, para indicar que el abastecimiento es nulo o muy escaso en las estaciones; y en el caso de Mendoza, la encuadraron entre otras seis provincias en naranja, donde el promedio de suministro es de 20 litros por unidad (Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y CABA).

Otras cuatro provincias quedaron en amarillo, donde se cargan entre 21 y 50 litros por unidad, y entre 51 y 100 litros: Catamarca, La Rioja y San Luis, en el primer subgrupo, y La Pampa, en el segundo.

Finalmente, solo está liberado el consumo de combustible en el Sur argentino, desde Neuquén y hasta Tierra del Fuego. Para la elaboración del mapa, relevaron la situación en más de 600 estaciones de servicio entre el 15 y el 25 de mayo.

A la fecha, en el mapa hay 7 provincias en rojo (señala a los sitios en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio): Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, E. Ríos.#FADEEAC #Gasoil pic.twitter.com/qN3JQ0sZrt — FADEEAC (@FADEEAC) May 30, 2022

¿Por qué falta gasoil en Argentina?

Además de los conflictos internacionales que generaron aumentos de la demanda y reducciones de la oferta en todos los países, en la actualidad, aumentó un 12% la demanda, por una mudanza de los consumidores mayoristas, que buscan precios más bajos en los surtidores.

Además, la Argentina importa un tercio del GNL que consume, y el encarecimiento de importar provoca que vender gasoil a precios locales no sea rentable para las petroleras.

Los costos del transporte se trasladarán a alimentos y servicios

Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac, graficó el impacto que tendrá esta situación para todo el país y para la economía directa, al explicar que, “la industria en general empezará a sentir las consecuencias. El combustible es un elemento esencial para poder cumplir con la tarea. Más del 90% de la economía argentina se mueve en camión”.

En tanto que desde Aprocam, señalaron que el transporte no es formador de precios, sino que tiene que trasladar aumentos como son los de las paritarias, combustibles, y también el de los insumos, ya que al desabastecimiento de combustible se les suman otros, como el de ruedas y otros componentes. “El costo del transporte ha aumentado un 35% en lo que va del año, indudablemente eso se va a trasladar porque el transporte no es formador de precios, solo traslada”, agregó Messina.

La alta demanda del gasoil, por parte de camionetas y camiones produce desabastecimiento de ese combustible. Foto: Orlando Pelichotti

El mapa de precios de combustible en Argentina:

La tarea de conseguir combustible hizo que muchos automovilistas debieran dejar de lado las preferencias por estaciones y marcas y centrarse solo en dónde consiguen diesel, así se pagan precios más altos en algunas que en otras, y las diferencias pueden ser de $50 a $100 por litro, en algunas estaciones de “bandera blanca” o independientes.

Por eso, antes de cargar, sería bueno tener a mano el mapa de surtidores de la Argentina, y evaluar también los precios. Revisá en dónde conseguir más barato desde acá: https://preciosensurtidor.minem.gob.ar/index/mapa-busqueda-v2