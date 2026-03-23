En 2025, Mendoza sumó más de 1.200 empresas bancarizadas y lideró el aumento nacional

El sistema financiero corporativo argentino consolidó en 2025 un proceso de expansión y digitalización, con más empresas bancarizadas, mayor volumen de operaciones y un uso creciente de herramientas digitales . En ese escenario, Mendoza se posicionó como uno de los motores del crecimiento en la región de Cuyo, tanto en incorporación de compañías como en actividad financiera.

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Según la octava edición del Índice Interbanking, durante el año pasado las empresas procesaron 146 millones de transferencias B2B por un total de $2.048 billones, lo que implicó un salto del 52,5% interanual en los montos operados, pese a que la cantidad de operaciones se mantuvo prácticamente estable.

Dentro del mapa federal, la región de Cuyo mostró un crecimiento del 5,2% en la cantidad de empresas bancarizadas , por encima del promedio nacional (2,7%). Ese desempeño estuvo explicado en gran medida por Mendoza, que lideró la expansión regional y se consolidó como uno de los focos más dinámicos del país.

En números concretos, la provincia pasó de 23.664 empresas registradas en el sistema financiero en 2024 a 24.935 en 2025 , concentrando la mayor parte del crecimiento junto con San Juan y San Luis.

Este avance confirma el fortalecimiento del entramado productivo local y su creciente integración al sistema financiero formal, en un contexto de mayor profesionalización de la gestión empresarial.

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Más empresas y mayor digitalización

A nivel nacional, el informe revela que el universo de empresas bancarizadas superó los 560 mil CUITs jurídicos, con un crecimiento sostenido en los últimos años.

Uno de los indicadores más relevantes es el aumento en la cantidad de cuentas por empresa, que alcanzó un récord de 9,2, frente a las 7,3 registradas en 2021. Este dato refleja una mayor complejidad operativa y un avance en la digitalización de las finanzas corporativas.

En paralelo, el sistema sumó en 2025 un total de 14.529 nuevas empresas netas, producto de la diferencia entre altas y bajas, manteniendo una dinámica estable de crecimiento.

Dólares y sectores dinámicos: señales del nuevo escenario

Otro de los datos destacados es el fuerte crecimiento de las operaciones en dólares, que aumentaron un 80,5% interanual en montos y ya representan el 1,6% del total operado.

En este segmento, Mendoza aparece entre las provincias con mayor protagonismo, junto con la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, y exhibe uno de los mayores crecimientos en cantidad de movimientos en moneda extranjera.

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Por sectores, el comercio lideró la cantidad de transferencias, mientras que la industria manufacturera concentró el mayor volumen de fondos. A su vez, actividades como Información y Comunicaciones y Energía mostraron los mayores incrementos en montos operados, consolidando tendencias que ya se venían observando.

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Un sistema en expansión y con eje federal

Los resultados del Índice Interbanking reflejan un sistema financiero corporativo que continúa creciendo de manera ordenada, con mayor integración territorial y sin cambios abruptos en su dinámica.

Si bien la Ciudad de Buenos Aires sigue concentrando la mayor parte de los volúmenes operados, el dinamismo del interior —con regiones como Cuyo y, particularmente, Mendoza— marca una tendencia hacia una mayor federalización de la actividad económica.

En perspectiva, el avance de la bancarización y la digitalización empresarial no solo evidencia una transformación en la gestión financiera de las compañías, sino también un fortalecimiento del tejido productivo en provincias que, como Mendoza, ganan peso en el escenario nacional.