Un nuevo relato: una tercera mujer acusa de abuso a Chris Noth, actor de Sex and the City

Las cosas para Chris Noth parecen no estar llegando a su fin, sino todo lo contrario. El actor que interpreta a Mr. Big en la aclamada serie Sex and the City recibió una nueva denuncia por acoso de parte de una tercera mujer.

A días del estreno de And Just Like That, la tan ansiada nueva temporada de la serie, salen a la luz tres denuncias de mujeres que señalan al actor por abuso sexual.

Fue mediante The Daily Beast que esta tercera mujer, que habló bajo el pseudónimo de “Ava”, denunció al actor por abuso en 2010. En aquel entonces, Ava tenía 18 años cuando trabajaba en el restaurante Da Marino de Manhattan, Nueva York.

Al finalizar su turno, fue a la oficina de su empleador para retirar el pago de la jornada laboral y Noth la siguió. Fue mientras recogía su abrigo y el sobre con dinero cuando las luces se apagaron detrás de ella.

La mujer recuerda que Noth entró en la oficina. “Actuó como si nos hubiéramos escapado juntos de manera intencional y clandestina, y cuando le dije que no quería, esperaba que eso fuera todo”, relató.

Contó que Noth comenzó a besarla y ella intentó detenerlo, y sin poder detenerlo cuenta que abusó de ella. “Era muy fuerte, todo mi cuerpo me dolía al día siguiente”, relató sobre cómo intentó defenderse.

Tres denuncias después, el actor fue abandonado por su agencia de representantes. ¿Deberá enfrentar cargos en la justicia?

En medio del ataque Ava convenció al actor para tener relaciones sexuales en otro lugar, lo que le dio la oportunidad de escapar de la oficina. Según contó la mujer al medio, el actor le dijo que enviaría un coche a buscarla una vez que llegara a su apartamento. Ava se fue a casa y recibió un mensaje de él pidiéndole su dirección, pero ella nunca respondió.

Al día siguiente, Ava llamó a su familia y luego al propietario del restaurante para contarle lo que había sucedido, pero este rechazó sus afirmaciones sobre Noth: “Me dijeron que él [Noth] nunca estaría interesado en alguien tan insignificante como yo. Nunca volví”.

“La historia está fabricada, los supuestos detalles que se leen parecen salidos de una mala ficción”, dijo Noth a través de un representante que se comunicó con revista People.

De todos modos, las tres acusaciones que se hicieron hasta el momento fueron suficientes para la agencia de talentos A3 Artists, que decidió rescindir su contrato con el actor.

Otras denuncias para Chris Noth

En los últimos días, el nombre de Chris Noth ha resonado entre las noticias luego de que dos mujeres lo denunciaran por abuso y violación. Uno de los detalles que llamó la atención de este caso es que ninguna de las mujeres se conocía entre sí antes de denunciar estos casos de abuso.

Las primeras mujeres en hablar señalaron que los hechos sucedieron en 2004 y en 2015. The Hollywood Reporter las identificó con los pseudónimos de Zoe y Lily, para resguardar su privacidad.

Lily, quien es periodista, escribió a THR en agosto. La historia con Noth comenzó cuando trabajaba como camarera en 2015. El actor la invitó a cenar al restaurante Il Cantinori. Cuando llegaron al lugar estaba cerrado y él la invitó a su apartamento de Greenwich Village.

“Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve, pero siguió intentándolo”, relató la joven, quien brindó duros detalles del episodio.

Según su testimonio, Noth se quitó los pantalones y la violó. Tras el ataque sexual, ella se vistió en el baño y llamó a un taxi. El actor luego se comunicó con ella para volverla a ver.

Las denuncias se dan a conocer a días de haber estrenado And Just Like That, la nueva temporada de Sex and the City.

En tanto, Zoe, quien hizo su denuncia al medio en octubre, tenía 22 años cuando conoció a Noth. Trabajaba en una firma de entretenimiento de alto perfil que trabajaba con famosos.

“Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me dijo: ‘Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz’”, contó.

De acuerdo a lo que se lee en su testimonio, Noth la invitó a su departamento en un edificio en West Hollywood, California. Fue allí donde se produjo el abuso. Tras el ataque sexual, Zoe fue al hospital Cedars-Sinai acompañada por su amiga, y denunció la agresión ante dos policías, pero no reveló el nombre del autor por temor de que la despidieran.

Al igual que con la acusación de Ava, Noth negó los testimonios de Lily y Zoe. “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, aseguró en un comunicado enviado a THR. “Yo no agredí a esas mujeres”.