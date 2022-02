Sarah Jessica Parker respondió a la posibilidad de regreso de Kim Cattrall a And Just Like That: “Creo que hay demasiada historia pública”

La polémica detrás de la nueva temporada de Sex and the City ha sido constante desde su comienzo. El anuncio de que Kim Cattrall se mantendría fuera de la serie y las denuncias por abuso sexual de Chris Noth son las que más han resonado alrededor de And Just Like That.

Lo cierto es que su protagonista principal, Sarah Jessica Parker, ha sido discreta y medida en sus palabras respecto a ambos casos. Aunque ahora que la nueva temporada concluyó, la actriz se dio el lugar a exponer su postura frente al posible regreso de Cattrall al set.

Su rivalidad se remonta años atrás, desde que la actriz que da vida a Samantha Jones se negó a participar de la tercera cinta de la franquicia. Más tarde, se darían nuevos encuentros en redes sociales que terminarían de derribar aquella relación construida.

En esa línea, debemos darle la derecha a Parker cuando se refiere a que, detrás de la polémica con Cattrall, “hay demasiada historia pública de sentimientos” como para regresar en su papel.

Las palabras de Sarah Jessica

En la nueva temporada de la franquicia que logró seis entregas y dos películas, regresaron en sus papeles Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis. Aunque muchos aseguran que la ausencia de Kim Cattrall se ha notado, y mucho.

Y no es para sorpresas, el personaje de Samantha Jones le daba un estilo osado y muy descarado al grupo de amigas. Aunque Parker admitió que, tras las polémicas, no ve fácil la posibilidad de tenerla de regreso.

“No creo que lo haría, porque creo que hay demasiada historia pública de sentimientos de su parte que ella ha compartido”, dijo Parker en una entrevista con Variety. “No he participado ni leído artículos, aunque la gente se inclina por hacérmelo saber”, dijo, haciendo referencia a los dichos de la actriz sobre su relación con sus colegas.

“Después de que no hicimos la película y el estudio no pudo cumplir con lo que ella quería hacer, tenemos que escucharla y escucharla y lo que era importante para ella. No encajaba en lo que era importante o necesario para nosotros”.

Y aunque la actriz no se hizo presente, sí estuvo presente su personaje en el desarrollo de la serie. “Hay una línea muy clara entre Samantha y Kim”, continuó Parker. “Samantha no se ha ido. El regalo de Samantha, y creo que fue tratado con mucho respeto y elegancia. Ella no fue villanizada. Ella era un ser humano que tenía sentimientos sobre una relación, así que creo que encontramos una manera de abordarlo que era necesario e importante para las personas que la amaban”.

El personaje de Samantha aparece constantemente via telefónica, y acompaña a Carrie por este medio en el cierre de la temporada, cuando ella decide lanzar las cenizas de Mr. Big en el puente.

“Desde el momento en que se van esas cenizas, cuando deja ir el pasado y luego comienza a enviarle mensajes de texto a Samantha y esa música comienza a llegar, es como si mi corazón dijera: ‘¡Dios mío!’”.

Y continuó: “Carrie experimentó un incidente devastador y que le cambió la vida, y cambió su perspectiva y cómo ama y a quién ama”.

Una película fallida como punto de partida

Según la explicación que dieron en AJLT, Samantha se habría marchado a vivir a Londres por razones laborales. Además, Carrie hace referencia a una discusión entre sus personajes que acabó con su amistad.

Así se deshicieron del papel de Samantha, manteniéndola viva a través del teléfono. Pero si nos remontamos al inicio del conflicto, todo comenzó cuando los planes de la tercera película se vieron afectados por Cattrall.

Según se dabe, el problema entre las colegas comenzó en 2017, cuando Cattrall reveló que nunca fue amiga de sus coprotagonistas y que las relaciones en el set eran “tóxicas”.

Sarah Jessica Parker dijo no estar segura de que Cattall desee regresar a la serie. "No creo que lo haría, porque creo que hay demasiada historia pública de sentimientos de su parte que ella ha compartido".

Un año después, a principios del 2018, el hermano de Kim falleció repentinamente. Después de casi una década de haber terminado su proyecto juntas, Sarah Jessica Parker se contactó con ella.

Sin embargo, los comentarios de la actriz no fueron bien recibidos. Kim la acusó de “utilizar” la tragedia de su familia para presentarse como “una chica linda”. Todo se mantuvo tenso entre ellas hasta que comenzó el proyecto de filmar una nueva temporada.

Desde el primer momento, Cattrall se negó a participar, así como también lo hizo cuando se habló de una tercera película de la franquicia.