El traspié de moda de Sarah Jessica Parker: lució un vestido que la puso en la mira de los expertos por el uso excesivo de tela

Sarah Jessica Parker, protagonista de “Sex and the City”, un rol que ha mantenido en And Just Like That, sorprendió en sus redes sociales con un posteo en homenaje a las últimas tomas de la famosa película. En su cuenta de Instagram, la actriz luce un vestido cargadísimo de tela que tuvo la reacción inmediata de sus seguidores.

Jugar con la moda es un mantra compartido entre Sarah Jessica Parker y Carrie; y qué mejor forma de hacerlo que con un escultórico vestido como el que la actriz ha llevado en el cierre de la serie.

Se trata de un diseño color naranja bien intenso con un elaborado escote y una prominente falda que ya forma parte de los looks míticos de la columnista neoyorkina. El Puente de las Artes de París como escenario también ayuda.

Entre banbalinas, Sarah Jessica ha mostrado la preparación del estilismo que se completa con unos guantes de raso de color fucsia, un pendiente estilo ear cuff y un elaborado moño trenzado, además del bolsito en forma de Torre Eiffel que todo seguidor de la serie recordará.

Además, junto a las fotografías, la actriz eescribió un emotivo mensaje de agradecimiento para sus seguidores, y con la frase: “Hasta que nos volvamos a ver. X, SJ” deja abierta la puerta a una segunda temporada.