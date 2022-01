Chris Noth será eliminado del final de And Just Like That tras las denuncias de abuso sexual

Esta nota contiene spoilers de And Just Like That.

Tras las cinco denuncias por abuso sexual y violación que recibió Chris Noth durante el fin del 2021, el actor ha sido revocado del final del reciente estreno de HBO Max “And Just Like That”.

Fue el sitio de noticias Variety quien afirmó que el actor será eliminado del último episodio de la secuela de Sex and the City, el cual se estrenaría el próximo 3 de febrero.

El personaje de Noth, Mr. Big, muere al comienzo de la temporada después de sufrir un ataque al corazón. Se le ve montando en su Pelotón y luego de sufrir el ataque, pierde la vida dejando a Carrie sola.

Según los informes, la aparición del actor se daría en el último episodio en una especie de recuerdo. Noth iba a aparecer en el final durante una secuencia de fantasía en la que Carrie (Sarah Jessica Parker) se reúne con Big mientras visitaba el puente Pont des Arts de París para esparcir sus cenizas.

El personaje de Mr. Big muere en el primer capítulo y su cameo al final sería una especie de reencuentro con el de Carrie, aunque parece ser que no llegará a término.

Sin embargo, parece ser que el equipo creativo de la serie ha decidido dejar fuera al actor ya que consideran que no es suficientemente significativo en la narrativa como para justificar que vuelva a aparecer.

Claro que HBO Max no ha dado declaraciones al respecto y no han determinado que se trate de una decisión por las acusaciones hacia el actor, aunque las cosas caen por su propio peso.

Las denuncias contra Noth

El actor ha sido acusado por cinco mujeres de acoso, abuso sexual y violación durante el 2021. Ellas han relatado diferentes situaciones a lo largo de los años que vivieron junto al actor, en donde se aprovechó de ellas y hasta mantuvo relaciones sexuales sin su consentimiento.

El actor negó las dos primeras acusaciones en diciembre y dijo en un comunicado: “Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé”, declaró el actor.

El actor fue acusado por cinco mujeres de abuso sexual en diferentes medios estadounidenses.

Y enfatizó en que “los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”.

Mientras que será retirado de And Just Like That, el actor también hizo su última última aparición en la serie CBS “The Equalizer” el domingo pasado.