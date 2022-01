El juez desestima la demanda por la portada del álbum “Nevermind” de Nirvana

El conflicto aún no termina. A principios de este 2021, Spencer Elden demandó a los integrantes de Nirvana por pornografía infantil luego de utilizar su imagen en la portada del álbum “Nevermind” de la banda.

Tras el revuelo que causó la denuncia, un juez respondió a la demanda y desestimó su pedido del joven que hoy tiene 30 años.

La demanda iba dirigida a varias personas y compañías asociadas con el disco, incluidos los miembros de la banda Nirvana Dave Grohl y Krist Novoselic, así como la viuda de Kurt Cobain, Courtney Love, quien es la albacea de la herencia de Cobain.

Elden afirmó en su demanda que la imagen de la portada fue tomada y utilizada sin su consentimiento y que la desnudez equivale a una imagen de abuso infantil.

El demandante fue acusado por los integrantes ya que ha disfrutado de su fama durante estos años, incluso recreando la portada del disco.

Sin embargo, hace dos semanas atrás los abogados de los integrantes vivos y difuntos de la banda solicitaron conjuntamente la desestimación de la demanda de Elden, afirmando que “había pasado tres décadas aprovechándose de su celebridad como el autoproclamado ‘Nirvana Baby’” y la demanda estaba prescrita.

Los dichos de la banda vienen a raíz de una reversión de la portada que se realizó en 2016, cuando el álbum cumplió 25 años. El joven que demanda protagonizó dicha reversión, posando de la misma manera siendo un niño ya crecido.

¿Qué decidió el juez?

El lunes por la noche, el juez Fernando M. Olguin, que presidía el caso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de California, desestimó el caso después de que Elden incumpliera el plazo (30 de diciembre) para presentar una oposición a la moción de desestimación de los acusados.

El álbum cumplió 30 años en el 2021.

Sin embargo, la destitución del juez se hizo “con permiso para enmendar”. Es decir que, aunque la demanda ha sido desestimada, a Elden se le ha dado una segunda oportunidad para volver a presentar una nueva demanda, una que corrija los “defectos” alegados en la moción de desestimación de los acusados, como la alegación de que la demanda está prescrita.

“Se advierte al demandante que si no se presenta a tiempo una Segunda Queja Enmendada resultará en que esta acción sea desestimada sin perjuicio de que no se procese y / o no se cumpla con una orden judicial”, indicó el fallo.

La nueva fecha de plazo es el 13 de enero.