Chris Noth, el galán de “Sex and the City”, fue denunciado por abuso

El actor Chris Noth, el galán de “Sex and the City”, fue acusado de agresión sexual pero él negó las imputaciones en su contra. Aseguró que los encuentros fueron consensuados y que él no agredió a las mujeres que lo denunciaron.

Dos mujeres que fueron resguardadas bajo los seudónimos de Zoe y Lily, dieron detalles de los hechos ocurridos en 2004 y 2015 en diálogo con la revista estadounidense The Hollydood Reporter.

El relanzamiento de la serie en la que Chris Noth es Mr. Big, uno de los protagonistas y precisamente el gran amor de Carrie Bradshaw, el personaje principal de la serie de HBO “Sex and the City”, les trajo “recuerdos dolorosos” a las víctimas por lo que decidieron hablar y contar los hechos. A raíz de esta situación, el Departamento de Policía de Los Ángeles abrió una investigación.

Chris Noth como Mr. Big en Sex and The City

La palabra de las víctimas de Chris Noth

Según denunció una de las víctimas, identificada como Lily, él la invitó a cenar a un restaurante que había sido el escenario de un episodio del programa en 2015, pero cuando llegaron estaba cerrado. Y luego Noth le dijo de ir a su departamento de Greenwich Village, donde ocurrió el ataque.

“Trató de besarme y yo lo entretuve con cautela”, dijo Lily. “Siguió intentándolo y yo debería haber dicho que no con más firmeza. Y luego, lo siguiente fue que se bajó los pantalones y estaba de pie frente a mí“.

En tanto que Zoe, quien ahora trabaja como periodista, rompió el silencio en octubre y contó que tenía 22 años cuando conoció a Noth. Ella trabajaba en una empresa de gran prestigio en la que varios famosos tenían negocios.

Carrie and Big en "And Just Like That"

“Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo”, dijo y recordó que consiguió su teléfono laboral y que le dejaba mensajes.

Según el relato de THR, el intérprete la invitó a la piscina de un edificio en West Hollywood, donde tenía un departamento. Ella fue con una amiga, pero el actor habría utilizado una excusa para llevarla a su departamento y violarla.

Según el informe, North la besó cuando ella apenas cruzó la puerta y ella “tentativamente le devolvió el beso”. Luego Noth “la atrajo hacia él, la movió hacia la cama, le quitó los pantalones cortos y la bikini y comenzó a violarla por detrás“.

Chris Noth negó las acusaciones en su contra

A través de un comunicado, Chris Noth se defendió de las acusaciones: “Fueron hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”.

Acto seguido dijo que no sabe por qué las mujeres salieron a hablar ahora e insistió: “No las agredí”.