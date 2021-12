El día que Natacha Jaitt acusó a Fabián Gianola por abuso sexual: “Tuve que gritar fuerte para que me deje huir”

Natacha Jaitt también había acusado a Fabián Gianola por abuso sexual. Esta semana el actor fue citado a indagatoria por varias denuncias de mujeres del medio.

Durante la mañana de este miércoles, Ulises Jaitt reflotó unos tweets que había publicado su hermana en 2018 en los cuales contaba una presunta situación de abuso con el actor.

“Natacha avisó quién era Fabián Gianola”, dijo Ulises en Twitter y adjuntó una fotografía con el texto que había escrito su hermana años atrás.

Los tweets de Natacha Jaitt

“Fabián Gianola me encerró en 1 baño del camarín, trabó la puerta con el pasador, se bajó el pantalón, sacó su pene de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008, donde hicimos sketchs. Tuve que gritar fuerte para que me deje huir. Lo juro por mi padre”, había escrito la mediática en sus redes sociales.

“Sentíme Fabián Gianola, negaste en Todo Noticias el abuso hacia mi en el 2008. Te aviso que ya somos tres las que nos animamos a hablar de vos. Deberías hacerte cargo de tu enfermedad y borrarte de los medios, disfrazarlo de ataque político? Nadie te cree. ¡Porque yo no soy K! Gil”, expresó Natacha en otra publicación.

Fabián Gianola está acusado de siete presuntos abusos sexuales

Gianola deberá declarar este viernes a las 10, de forma virtual, por siete episodios de presunto abuso, y como parte del proceso penal que se inició el 3 de junio del 2019 con la denuncia de otra de las víctimas.

El actor está acusado de abusos sexuales en grados diversos, algunos con acceso carnal incluido.

La jueza encargó la investigación a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia Contra la Mujer, a cargo de Mariela Labozzetta, que hasta ahora recabó siete casos de abuso que habrían sido protagonizado por el actor.