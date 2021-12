Fabián Gianola habló tras las denuncias de abuso sexual

Fabián Gianola está en todos los portales después de conocerse que fue imputado por seis denuncias de abuso sexual y citado a indagatoria este viernes 17. Además, la fiscal Mariela Labozzetta pedirá su detención, según lo informó Marcela Baños en “Intrusos”.

De este modo, el actor argentino queda cada vez más acorralado por la justicia y el título de la causa es “delitos de abuso simple y abuso sexual con acceso carnal”.

Con este presente, Gianola habló con el periodista Juan Etchegoyen y en ningún momento se mostró alterado ni preocupado por la situación que está viviendo.

“Estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Confío plenamente en mi equipo de abogados. Todo va a salir a la luz pronto y todo se sabrá pronto y va a salir todo muy bien. Te agradezco mucho”, se lo escucha decir al artista en un audio que pasaron en “Mitre Live”.

Se conoce que el intérprete cuenta con la defensa del doctor Juan Pablo Fioribello, el mismo que trabajó con Moria Casán y a Andrea del Boca. Y según comentan sus allegados, Fabián está con su mente puesta en la obra de teatro que estrenará con Claribel Medina en Carlos Paz.

Entre las mujeres que hicieron formal su denuncia contra el mediático está Viviana Aguirre, quien fue su compañera en Radio Colonia, y también la actriz Fernanda Meneses.

Fabián Gianola y las denuncias en su contra por abuso sexual

En 2019, la locutora Viviana Aguirre denunció haber sido abusada por Fabián Gianola, con quien compartía un programa radial. En lo expuesto, la mujer dijo: “Este señor me toca el hombro y me agarra, me mete la mano en la cola y me aprieta el cachete. Me metió la mano, los dedos. Encima los cuatro dedos. Yo tenía una calza puesta. ¿Viste cuando levantás algo con una pala? Eso me hizo, con fuerza. Por eso salté. Me metió los dedos y me levantó el cachete. Yo estaba sentada al lado de él. Me puse toda colorada”.

Viviana Aguirre acusó a Fabián Gianola de “abuso sexual gravemente ultrajante". (Captura video)

La actriz Fernanda Meneses se suma a la lista de las denunciantes y ella reveló: “Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras”.

Fabián Gianola y Fernanda Meneses. (Archivo)

Según el relato, esa situación la vivió en 2018 cuando decidió no callarse. “Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron. Tití y Claudio María estaban esperando para grabar y no sé si se dieron cuenta. Fue una tortura ese día para mí”.