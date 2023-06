Kim Cattrall volverá a interpretar a Samantha de Sex and The City en la temporada 2 de ‘And Just Like That’

Kim Cattrall, quien se peleó con la ex coprotagonista Sarah Jessica Parker desde que interpretó a la sensual publicista Samantha Jones en “Sex and the City” y dos películas, recientemente filmó una escena para la próxima temporada del spin off “And Just Like That…”

De acuerdo con los testigos, Cattrall, de 66 años, hizo un cameo en marzo pasado y no tuvo contacto con las protagonistas de la serie, sus ex compañeras Sarah Jessica Parker, de quien está abismalmente alejada, Cynthia Nixon y Kristin Davis, ni con el showrunner de la serie, Michael Patrick King.

And Just Like That, la secuela de Sex and The City

Esta aparición dejó a muchas personas atónitas y el diario The Post aseguró que el personal del programa estaba “definitivamente conmocionado, muy intrigado sobre cómo iban a escribir esto, y muy emocionado”, le dijeron a al medio estadounidense The Post. ¡Ella dijo que nunca lo haría! ¡Dijo que nunca volvería!”.

Los detalles sobre esta aparición secreta de Cattrall son escasos, pero una fuente afirmó que su escena fue filmada en marzo en un automóvil en un estacionamiento cerca de Silvercup Studios en Queens, donde se filman los interiores de esta mítica serie.

Kim Cattrall en Sex And The City

La filmación fue tan clandestina que Cattrall llegó en una camioneta con ventanas oscuras para ayudar a ocultar su filmación desde abajo de miradas indiscretas. Recordemos que la temporada 2 de “And Just Like That…” se estrenará en HBO Max con 11 episodios el 22 de junio , coincidentemente, el mismo día en que debuta la serie de Netflix con temática queer de Cattrall, “Glamorous”.

Sex and The City

¿A qué se debe la ausencia de Samantha en Just Like That?

Kim Catrall decidió no incorporarse al elenco de And Just Like That y pese a que HBO Max nunca dio una explicación concreta sobre por qué el personaje de Samantha Jones no está en la serie, es sabido que se debe al enfrentamiento público que la actriz mantiene desde hace años con Sarah Jessica Parker.

Lo cierto es que este enfrentamiento comenzó en 2016, cuando Kim decidió que dejaría su papel de Samantha porque sentía que la tercera película de Sex and The City era innecesaria, ya que los personajes de las actrices no atravesaban ningún acontecimiento que justificara una película.

Sex and The City

Esto hizo que su relación con Parker flaquera, pero finalmente se terminó de deteriorar cuando Sarah le dio el pésame a Kim cuando el hermano de la actriz fue hallado muerto tras días de permanecer desaparecido. La británica rechazó con furia el mensaje y llamó hipócrita a Parker, entre otras cosas.

Finalmente hay que decir que cuando la serie comenzó a tomar forma, Cattrall rechazó su incorporación, aunque existen versiones que indican que la actriz directamente no fue contactada para regresar como la icónica Samantha Jones, y HBO incorporó otros personajes.

Sex and The City

Sex and The City

Seguí leyendo