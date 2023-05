Estas son las películas que ya no estarán en Netflix a partir de junio

Como sucede cada mes, Netflix saca varias de sus películas y series de la plataforma para darle lugar a otras nuevas y, así, evitar la monotonía en su oferta. En esta oportunidad la lista alcanza casi las 90 producciones que dejarán de estar disponibles a partir de junio, la mayoría de ellas a partir del primer día del mes.

Algunas de las películas que ya no podrán verse son clásicos como El Padrino 2 y 3; la saga de Transformers; Taxi Driver, 12 monos, Vanilla Sky, El niño con el pijama de rayas, El orfanato, Silent Hill y Knives Out: Entre Navajas y Secretos. A continuación, la lista completa:

1 de junio

El Padrino 3 Epílogo, la muerte de Michael Corleone; Hot Fuzz; La Salvación; Marshall; The Breadwinner; Teen Wolf; Joe Kid; El golpe; La venganza del muerto; Los cazafantasmas; Transformers 1 y 2; Adorable criatura 1 y 2; Robin Hood: príncipe de los ladrones; Dragón, la vida de Bruce Lee; Ghost in the shell; Miedo; Cielo de octubre; Changeling; Taxi Driver; La venganza de la casa del lago; Robin Hood; Transformers, el lado oscuro de la luna; Ladrona de identidades; Effie Gray, un lo amoroso; La dictadura perfecta; Transformers, la era de la extinción; Tiempo límite; Evolución; Vanilla Sky.

La lista para este día continúa con: Aliados; Transformers, el último caballero; Bumblebee; Infierno en la frontera; Eco en el cañón; El Hechizo; La cantina de medianoche; Jefe introvertido; Amor revolucionario; El Padrino 2; Love.com; Little Boxes; 122; Kalek Shanab; Dear My Friends; Chippa; Castle in the Sky; Tokyo Ghoul; Tales from Earthsea; El niño con el pijama de rayas; Porco Rosso; Only Yesterday; Ocean Waves; Baywatch; Tokyo Ghoul S; Ride; Alvinnn!!! And the Chipmunks; The Fall of the American Empire; Jackass: The Movie.

Y sigue: 12 monos; Jackass 3.5: The Explicit Movie; An American Haunting; Captive; Eagle Eye; Home Run; The Horsemen; Stealth; Jimmy Neutron: Boy Genius; Almost Christmas; Silent Hill; Barbie & The Diamond Castle; Barbie and Her Sisters in a Pony Tale; By the Sea; Doble riesgo; Effie; Echo in the Canyon; Hard Kill; Barbie in Princess Power; Monster High: Freaky Fusion; Monster High: Haunted; Let’s Go to Prison.

4 de junio

El Orfanato; 6 de junio; Knives Out: Entre Navajas y Secretos.

7 de junio

Madagascar 3; 15 de junio; Unidad 42; Borges.