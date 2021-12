Axel habló por primera vez sobre las denuncias de abuso: “La verdad siempre sale a la luz”

En 2019, el cantante de pop melódico Axel fue denunciado por abuso sexual simple y uno de esos casos fue archivado por falta de pruebas. Durante dos años, el cantante no emitió opinión alguna hasta este fin de semana.

El músico se presentó el sábado en el programa “Me gusta la tarde” de Pilar Smith. Allí anunció su nuevo single “Sólo por hoy” y comentó sobre las causas judiciales.

“La verdad siempre sale a la luz”, aseguró luego de ser consultado por los casos conocidos hace dos años. Luego comentó que se siente muy fuerte para enfrentar la situación que calló durante meses para “no darle entidad”.

Axel rompió el silencio sobre las denuncias en su contra

“La paciencia es el don supremo, la ciencia de la paz. Creo que el tiempo siempre saca la verdad a la luz, así que estoy feliz”, sostuvo. El primer caso fue archivado por falta de pruebas y esa es la razón por la que se encuentra aun cantando y hablando en televisión, según sus propias palabras.

Las denuncias contra Axel y la polémica en torno a Tini Stoessel

El 2019 fue un año duro para el artista que fue acusado de abuso en tres ocasiones, aunque ninguna de ellas comprobadas aún.

Fue en Río Negro donde, a mediados de octubre, una joven lo denunció penalmente por abuso sexual simple pero luego la Justicia archivó la causa por falta de testimonios. Tres días después fue hecha una nueva denuncia por parte de otra mujer.

“Soy un tipo con la conciencia muy tranquila, sé quién soy, sé cómo me manejé toda mi vida. Jamás pero jamás le falté el respeto a nadie, al contrario, me manejo con mucha disciplina y con conducta. Y te repito: no solo en mi carrera, en toda mi vida”. fueron las palabras de Axel tras la acusación que se formo en las redes sociales tras su encuentro con Tini Stoessel.

La situación se produjo cuando ambos artistas fueron convocados para el show Único en Madrid. En un video subido a la web se puede notar muy tensa a Tini cuando Axel intenta abrazarla y ella se corre. Tras estas imágenes fueron miles los fanáticos que pensaron que algo había sucedido entre ellos, cuestión que la joven salió a desmentir.