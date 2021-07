Qué es de la vida de Axel luego de la denuncia por abuso sexual

Todo comenzó en 2019 en Madrid, con motivo del show “Únicos” en donde varios artistas se reunirían, como fue el caso de Lali, Tini Stoessel y Axel. En una comunicación con un móvil del programa de Telefé “Morfi”, se pudo observar un momento de incomodidad en la ex “Violeta” que no pasó desapercibido cuando el artista intentó abrazarla.

Esa actitud de la joven estrella llegó a las redes sociales y a los medios y sirvió para que una mujer de Cipolleti, denunciara al artista por un abuso sexual simple ocurrido en 2017 y del que no se animaba a hablar.

El abogado José D´Antona, representante legal de la mujer de la que no trascendieron sus datos manifestó que el episodio denunciado “es de índole sexual y no está prescripto, sino le habría aconsejado no denunciar”, comentó el letrado.

La acusación contra Patricio Fernando Witteveen, verdadero nombre del cantante, está tipificada en el “art. 119 primer párrafo del Código Penal” y define penas de entre 6 meses y 4 años de prisión para quien “abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.

Con la llegada de pandemia y el atraso propio de algunas cuestiones legales, la fiscalía archivó las actuaciones, pero después una jueza de garantías autorizó a la víctima a seguir adelante por cuenta propia.

El nuevo código procesal penal de Río Negro admite la conversión de la acción pública en privada y mediante este procedimiento la jueza de garantías Agustina Bagniole autorizó a la víctima a llevar, por sus propios medios, a juicio al cantante. Fue luego de que la fiscalía archivara la denuncia por inconsistencias en el relato de víctima.

Con este panorama Axel se escudó en la llegada de la pandemia por el coronavirus a Argentina y la paralización de shows presenciales y presentaciones en eventos especiales.

A la espera de nuevas resoluciones sobre la acusación que pesa sobre el popular artista, Axel sorprendió a sus fanáticos en las redes sociales al postear una foto junto a un enigmático.

Con una llamativa camisa y un acordeón en sus manos, el mediático manifestó: “Pronto les contaré la emocionante historia qué hay detrás de esta foto… #LaMúsicaNosUne 🇦🇷 🪗 🇨🇴”.

Con varios shows presenciales programados para distintas provincias argentinas, el músico promete volver con todo y nuevo disco.

Mientras tanto la denuncia de la joven del sur argentino sigue vigente y a la espera de nuevas pruebas.