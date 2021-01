Video: La Sole se refirió a las denuncias que recibió Axel por abuso sexual y se mostró incomoda

Soledad Pastorutti , o simplemente “La Sole” , se encuentra haciendo temporada en Carlos Paz. En cada función en el teatro Luxor, la cantante es acompañada con invitados sorpresa y está noche Ulises Buenos estará junto a ella arriba del escenario.

La cantante dialogó con Intrusos y expresó sus sensaciones sobre esta nueva experiencia: “Me gusta esto de hacer temporada, tuve la propuesta siempre y este año es la gran oportunidad porque no hay festivales. Es una buena forma de presentar el disco y estar cerca de la gente y hago lo que más me gusta: cantar”.

Soledad Pastorutti, cantante, compositora, actriz y conductora argentina. Los Andes

Y agregó: En cuanto a la rutina, a veces me aburro pero el repertorio puede cambiar y hay invitados especiales. Tengo 25 años de hacer esto y aprendí a improvisar, es un lindo ejercicio y lo estoy disfrutando. Soy de las que piensan que todavía no di mi mejor concierto y no hice el mejor disco. Esto es un gran desafío”.

Por otro lado, Adrián Pallares abordó un tema más delicado y le preguntó acerca de las denuncias de abuso sexual contra Axel, quien fuera su compañero en La Voz argentina. “Tenemos relación con Axel y nos saludamos para los cumpleaños y las Fiestas. No sé en qué quedó la situación pero creo que en la nada. No se sabe según la Justicia qué pasó. Sé que sufrió mucho y hay que esperar a ver qué dice la Justicia”, dijo muy incómoda por hablar de ese tema.

Axel

Y como los panelistas insistieron , La Sole dio una respuesta contundente: “No admito ningún tipo de violencia contra nadie y menos contra una mujer. Tengo dos hijas y pienso en cómo darles herramientas para que puedan defenderse. Lo único que sé es que si me entero de que alguien se manda una macana, por decirlo de una manera light, por supuesto que no voy a estar de acuerdo en ningún sentido. No lo soportaría ni lo perdonaría”.

Siguiendo en esta línea, la cantante habló de su experiencia con relación al acoso sexual. “Yo siempre estaba con mi mamá, mi papá, mi hermana y cuando uno hace tribu se siente más contenida. Pero claro que he vivido muchas situaciones. Mis padres me dieron herramientas para salir adelante. Gracias a Dios está cambiando el mundo y somos más sensible frente a esto y otras cuestiones”.

El recuerdo de Maradona

Por último, Soledad habló sobre el video que Gianinna Maradona compartió en las redes y que muestra a Diego Maradona en un recital suyo.

“Vino muchas veces a verme, porque le gustaba escuchar mis canciones. Esa vez, en particular, Claudia me llamó para decirme que iban a ir a verme y yo les guardé un lugar especial. Fue en el 2006. Vino y me regaló uno de los momentos más importantes de mi carrera. Y cuando lo subió una de sus hijas fue increíble. Le tengo un respeto muy grande a la familia Maradona”.