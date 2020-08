¡Lo que le faltaba a Lola Latorre! Nacha Guevara y Marcela Baños destrozaron su performance de cumbia

Este miércoles Lola Latorre y Lucas Spadafora tuvieron una noche negra luego de interpretar “Deja de Llorar” la canción del Polaco y obtener un bajísimo puntaje.

Nacha Guevara acusó a la pareja de “no tener calle” y no saber interpretar el ritmo, también aclaró que fueron muy desafinados durante toda la presentación: “Noto un pequeño cambio a favor. Se arriesgaron más que la última vez. Quiero enfocarme en eso y trabajar con los coachs en cómo hacer las cosas mejor. La energía estuvo mejor y fueron al frente, pero hubo problemas de afinación muy importantes. Incluso, cuando empezaron, lo hicieron en otro tono que no tenía que ser. Hubo desafinaciones importantes. Es algo muy difícil para ustedes, por cómo están formados, la educación que tienen y porque no tienen calle”, indicó la artista.

Adhiriendo a su opinión, Marcela Baños una experta en el tema realizó un duro comentario en la red del pajarito: “¿Y la cumbia?”, preguntó la presentadora de televisión dando pie a varios comentarios de usuarios que estaban de acuerdo con su apreciación sobre la presentación de los influencers.

Luego Baños agregó: “Para mí porque la escuché mil veces cantada por El Pola... algunos temas cuesta escucharlos en otros”, dijo la ex panelista de Intrusos en Twitter sin sumarle nada a Latorre que debido a los malos comentarios de las redes luego anunció que cerrará su cuenta.