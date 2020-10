La teoría conspirativa de Martín Bossi sobre la pandemia de Coronavirus

El humorista Martín Bossi ha revelado recientemente sus dudas sobre la pandemia de coronavirus y cómo esta ha afectado su trabajo y el mundo actoral.

En una entrevista con Infobae, el actor dijo: “Sin ponerme conspirativo, lo curioso es que nadie se preguntó qué pasó”, planteó Bossi y continuó: “Es como que estornudó un murciélago y dijeron: ‘Todos a casa, pierden los trabajos y los afectos’”.

El artista de 46 años al respecto citó: “De los creadores de Pearl Harbor, Torres Gemelas, el hombre llegó a la Luna, etcétera..”, y reveló que el eje radica en que los que quieren comprar al mundo “lo están abaratando”. En la misma línea también habló sobre la vacuna: “Dársela va en lo que cada uno siente con su alma y con su cuerpo. Cada uno puede hacer lo que quiera. Aconsejo que los que se sienten bien y seguros vacunándose, lo hagan. Particularmente, y no soy un ejemplo de nada, no estoy haciendo apología, no quiero vacunarme”.

Reafirmó lo importante que le resulta poder formular su elección sobre su propia salud: “Ahora, si me dicen: “No podés viajar, no podés trabajar”, o vas a puente La Noria y si no tenés la vacuna te meten preso, no tengo otra que estar a merced de lo que los poderes quieren hacer con nosotros”. “Pero si no, yo elijo. Ojo, no estoy haciendo apología: cada uno hace lo que quiere, y el que quiere vacunarse, se tiene que vacunar. Y ojalá que los que se vacunen se curen todos”, concluyó.