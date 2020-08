Decisión tomada: Lola Latorre cierra su cuenta de Twitter por los malos tratos que recibe

Este miércoles por la noche Lola Latorre y Lucas Spadafora tuvieron una nueva presentación en la pista del “Cantando por un Sueño” en el ritmo cumbia y todo salió mal.

Con un bajísimo puntaje, la hija de Yanina Latorre fue víctima de cientos de comentarios maliciosos en su cuenta de Twitter por lo que tomó una drástica decisión: “¡Hola a todxs! Quería contarles que voy a cerrar Twitter, por lo menos por un tiempo. En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas”, comenzó diciendo Lola.

Luego agregó: “Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, lxs quiero”.

Es por los agravios que recibe en la red social

“Somos muy educados, escuchamos todo lo que nos dicen, nos divertimos y sobre todo nos rompemos el lomo para aprender y hacer todo lo que nos corrigen. No somos cantantes, pero estamos dispuestos a seguir intentándolo. Decido esto para poder concentrarme 100% en crecer”, cerró la joven con todas sus energías puestas en su nuevo trabajo.