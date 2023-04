Lali Espósito lució un atuendo fucsia y encendió las redes al agarrar con sus manos su parte delantera

Lali Espósito es una de las artistas del momento, que está viviendo un enorme presente con el lanzamiento de su disco llamado “LALI”, que está teniendo enormes reproducciones en las diversas plataformas digitales.

En esta ocasión, la artista se trasladó a su cuenta de Instagram, donde posee más de 11.9 millones de seguidores y decidió publicar una serie de fotografías donde se la puede observar reluciente.

Lali Espósito es sinónimo de elegancia

“Aquí tú me tienes para hacerlo de nuevo, si ya me probaste y yo soy un caramelo”, fue la frase que pertenece a su reciente canción conocida como “Ahora”, en este post que cosechó más de 238 mil likes.

Lo cierto es que la cantante de 31 años compartió en su Instagram una colección de imágenes posando con un llamativo conjunto fucsia. La compositora cautivó a miles de seguidores al lucir un conjunto de gamuza fucsia, conformado por un saco y vestido entallado. La actriz decidió combinar el conjunto con un collar de perlitas y otro con brillos.

Lali Espósito anunció nuevo disco y tema con la participación de Moria Casan

Lali Espósito es de esas personas que lo que tocan lo convierten en oro y viene de romperla con su “Disciplina Tour” y sorprendió a todos con el lanzamiento de “LALI”, su quinto álbum de estudio, y la presentación de su nuevo tema “Quiénes son?” junto a Moria Casán.

En el disco que vio la luz el pasado viernes existe un tema llamado “Quiénes son?”, donde la diva realiza una participación especial.

Lali protagonizó junto a Juan Minujín el video de su nueva canción

“Parrrr Favaaaarrr” escribió Moria en sus redes con el hashtag “ansiedad”. Icónicas”, “Se unieron las reinas de Argentina” y “Las amo” son algunos de los mensajes que se multiplican por miles como respuesta al posteo de Moria.

Lali Espósito le dedicó un tema a Moria Casan

La canción de Lali Espósito dedicada a Moria Casán

Falta, que te hace falta?

me da ternura cómo llorás

¿Quiénes son?

Luces, te faltan luces

solo proyectas oscuridad.

¿Quienes son?

Mienten, impresiona me impacto, tan prendida

que te quemo al tacto

Mientes

apretando los dientes estás porque estoy todo el día en tu mente.

Talk talk talk pura mierda bebé

Yo yo yo tiro flores bebé

No, no, no tengo tiempo pa na

menos pa atajar tu agresividad

¿Quiénes son?

Ni un te odio

ni un te quiero

todo fakin

yo lo veo

Si no sabes

na de nada

mejor shhh

Shut the fuck up

Falta, que te hace falta?

me da ternura cómo llorás

¿Quiénes son?

Luces, te faltan luces

solo proyectas oscuridad.

¿Quienes son?

Mi presente superando mi pasado

mientras llevas todo el día así sentado

¿Qué?

Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo

que si a tantos me he besado

Talk talk talk pura mierda bebé

Yo yo yo tiro flores bebé

No, no, no tengo tiempo pa na

menos pa atajar tu agresividad

¿Quiénes son?

Mi carácter cuestionado

te quedaste en el pasado

like pendientes

van colgados

que se calle

el decorado.