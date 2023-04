Lali Espósito, contundente tras haber sido ignorada en las nominaciones de los Premios Gardel

Días atrás, se conocieron los nombres de los nominados a los Premios Gardel y Lali Espósito no figuró entre las nominaciones de las distintas categorías. Fue en una entrevista con Flor de la V en Intrusos que la cantante dio su punto de vista al respecto, que llamó la atención de más de uno.

La artista pop no figura entre los nominados de los premios más importantes de la música argentina y sus fanáticos salieron en su defensa. Es que la cantante tuvo un año plagado de éxitos, incluso fue la primera mujer en llenar el Estadio de Veléz y sus canciones fueron de las más escuchadas.

Fiel a su estilo auténtico, Lali no negó que le pareció llamativo no figurar entre las nominaciones. Sin embargo, no lo tomó como un ataque a su persona y a su carrera.

“Los Gardel son nuestros premios y yo soy muy respetuosa... Siempre lo he sido, con los premios Gardel sobre todo. Me recuerdo dándole mucha importancia a nuestros premios, sigo pensando de esa manera”, aseguró la artista.

“Al final una nominación, uno puede decir en el momento ‘che qué rari esto’, pero bueno es lo que se vota y eso no es nunca definitorio en términos artísticos”, admitió.

“Yo soy muy copada con la música que estoy haciendo, con el género que elijo, y después estará quién lo considera o no. Es súper subjetivo, es rari el mundo premio. Cuando te toca lo disfrutás, y cuando no te quejás...”, cerró el tema.

El fogoso beso de Lali Espósito y Juan Minujín

Desde hace varias semanas que Lali Espósito viene dando señales de lo que sería su nuevo disco, que finalmente y para alegría de sus fans, vio luz el pasado jueves 13 de abril.

Lali Espósito lanzó su nuevo disco, al que llamo simplemente “LALI”. Para el videoclip de una de las canciones eligió a Juan Minujín de protagonista y este, fiel a su trabajo, se lució con su interpretación.

“Obsesión”, como se llama el nuevo hit de la cantante y actriz de 31 años, posee una letra fuerte que refleja el lamentable acoso que viven en carne propia las mujeres en manos de sus exparejas.

El video de la canción está situado en los años 80 y muestra un estilo Flashdance. Ahí, Lali es bailarina de jazz y Juan Minujín da vida a su expareja y actual profesor.

A lo largo de las imágenes, se ven escenas de las clases, mientras Lali canta y aparecen flashbacks de la relación que llevan la bailarina y su profesor.

La clave del mensaje que quiere dar Lali en su canción aparece textualmente con la frase que le da nombre a la obra musical: “Ya no quieras llamar mi atención, lo que tienes se llama obsesión”.

Lali protagonizó junto a Juan Minujín el video de su nueva canción

Lali protagonizó junto a Juan Minujín el video de su nueva canción

Lali protagonizó junto a Juan Minujín el video de su nueva canción