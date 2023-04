El fogoso beso de Lali Espósito y Juan Minujín para el nuevo álbum de la cantante

Hace varias semanas Lali Espósito venía dando señales de lo que sería su nuevo disco, que finalmente y para alegría de sus fans, vio luz el pasado jueves 13 de abril.

Lali Espósito lanzó su nuevo disco, al que llamo simplemente “LALI”. Para el videoclip de una de las canciones eligió a Juan Minujín de protagonista y este, fiel a su trabajo, se lució con su interpretación.

“Obsesión”, como se llama el nuevo hit de la cantante y actriz de 31 años, posee una letra fuerte que refleja el lamentable acoso que viven en carne propia las mujeres en manos de sus exparejas.

El video de la canción está situado en los años 80 y muestra un estilo Flashdance. Ahí, Lali es bailarina de jazz y Juan Minujín da vida a su expareja y actual profesor.

A lo largo de las imágenes, se ven escenas de las clases, mientras Lali canta y aparecen flashbacks de la relación que llevan la bailarina y su profesor.

“Me sigue con el taxi, toma foto a lo paparazzi. Ya no quiero tenerte cerca de mí, no llames nunca más que no estoy para ti”, reza el estribillo de la canción que forma parte del disco de la ex Casi Ángeles.

La clave del mensaje que quiere dar Lali en su canción aparece textualmente con la frase que le da nombre a la obra musical: “Ya no quieras llamar mi atención, lo que tienes se llama obsesión”.

Lali protagonizó junto a Juan Minujín el video de su nueva canción

Juan Minujín halagó y agradeció a Lali Espósito

Las redes sociales han hecho eco del estreno del quinto disco de Lali y uno de los presentes fue justamente Juan Minujín, que no perdió la oportunidad de dedicarle unas lindas palabras.

“El talento y el carisma (y tantas cosas más) en esta persona increíble! Te quiero Lali. Gracias por esta invitación”, escribió Minujín en su cuenta de Instagram.

Otras repercusiones para Lali y Juan Minujín fueron la de Carla Peterson, que escribió: “¡La terminan ya! incendió”. Por su parte, una de las compañeras y amiga desde niñas, como es Mery Del Cerro, dejó unos emojis de fuegos en el buzón de comentarios del posteo.

