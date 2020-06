“La gente la está lastimando mucho”, la palabra de la madre de Samanta de “Bake Off” luego del escrache a su hija

Bake Off es uno de los éxitos del momento en la pantalla. No solo es noticia por sus ratings sino también por una de sus participante: Samanta Casais. En estos días, la participante del reality de cocina fue acusada por fraude luego de que los usuarios de las redes sociales viralizaran fotos de ella mientras trabajaba como pastelera en “Café San Juan” y un video de cuando preparaba un rogel en el ciclo que conducía Agustina Casanova por C5N.

Luego de este escándalo, la madre de la participante del ciclo de pasteleros de Telefe rompió el silencio y se mostró preocupada por su hija, quien asegura que está lastimada por las críticas que recibió.

Así lo mostró en un video de Youtube Lautaro Di Carlo, mejor conocido como "El Laucha", cuando publicó la conversación que tuvo Susana Mendoza con un usuario de las redes.

"Hola te cuento, Sami no es pastelera, trabajó en Café San Juan como ayudante de cocina, en la vida todos trabajan", comenzó a decir Susy. Y explicó sobre el comercio en el que trabajaba su hija: "No era ninguna pastelería, era un local de comidas rápidas y cafetería. La gente la está lastimando mucho, todo lo que dicen no es verdad. Ella en estos momentos no la está pasando bien, solo espero que termine de una vez".

Y continúo: ”La producción estaba al tanto de todo, la gente es muy cruel, espero que mi hija no se enferme, no está bien. Algunos le tienen mucha envidia y la lastiman. Sami es muy sensible, pero muy sensible, no la conocen y la están destruyendo. Todos sus participantes han tenido sus emprendimientos, por qué tanta salsa con Sami”.

Por último aclaró que la cocina que remodeló Samanta, con los 600 mil pesos que indican que habría ganado en el concurso de televisión, fue porque su otro hijo tiene una herrería y le hizo unos estantes. “El horno lo tiene hace tres años y la batidora hace seis años que se la regaló para su cumple”, resaltó.