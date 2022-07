Una ex Bake Off fue a un restaurante “cheto”, le cobraron $2 mil por un sandwich de milanesa y los escrachó

Una influencer visitó un restaurante top de Buenos Aires, conocido por simular ser una estación de metro de Nueva York, sin embargo se llevó una horrible experiencia. La joven, conocida por haber participado en el reality show Bake Off compartió su experiencia en Twitter a modo de descargo y la publicación se volvió viral.

Paula Paternoste es conocida por su participación en la última edición de Bake Off, el reality show de pastelería de Argentina. En su cuenta de Twitter “@Paubakeoff” publicó su enojo con el restaurante ambientado como un metro de Nueva York, alegando que le cobraron carísimo por un sanguche de milanesa.

“Ayer no salimos a festejar porque todavía nos estamos recuperando financieramente de la vez que fuimos al bar ambientado como metro de NY -Nueva York- y nos cobraron un sanguche de milanesa (que ni siquiera quería) 2 lucas”, comenzó a contar la joven enojada en Twitter.

La joven fue a un restaurante y se indignó por los precios y la comida y realizó un descargo en Twitter contando toda la secuencia.

Además, aseguró que ella en principio pensaba pedir una ensalada, pero que la moza no se la recomendó y empezó a confundirla hasta que le recomendó que pida un sanguche de milanesa. “Quiero la ensalada” le dijo Pau, “¿Para vos? mm no te la recomiendo, es muy chica, tiene 3 langostinos nada mas. No está buena”, le contestó la moza. “Ok el ojo de bife”, pidió a lo que la moza le respondió “tampoco te lo recomiendo, no tiene acompañamientos, es solo carne, ni condimento tiene”. Decidió preguntar por lo fácil “¿la pizza?” y que la atendía solo emitió onomatopeyas “hmm”.

Ante el descontento de quien la estaba atendiendo decidió preguntarle “bueno, ¿qué me recomendás?” y la moza por fin decidida le dijo “el street sandwich viene con papas”, a lo que Paula accedió ya que solo “quería comer algo”.

Una ex participante de Bake Off fue a un restaurante con temática de metro de Nueva York, se indignó por la comida y el precio e hizo su descargo en Twitter.

Cuando llegó la comida su comentario sobre el “street sandwich” fue “un sanguche de milanesa. Beto el del kiosko del secundario los hacía mejor”.

La historia no terminó ahí, sino que para la ex Bake Off, “lo peor es que después pasó con la ensalada que yo quería y tenía pinta!! Dios que bronca todavía sigo enojada. Cómo vas a poner un bar temático de NYC y darme un sanguchito de milanesa”, se quejó. Luego decidió reflexionar para salvar el bolsillo de los demás “mi consejo: pidan un trago entre 2, sáquense fotos para el Instagram y váyanse”.