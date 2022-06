De “Bake Off” a Noruega: Marcos Perren trabaja haciendo algo tan asqueroso como remunerador

Marcos Perren es uno de los participantes de la segunda edición de “Bake Off Argentina” más recordados y lo que quedó en la memoria colectiva fue su torta fallida con los colores de Boca Juniors. Su producción se volvió tendencia en las redes sociales y desde ahí se ganó el amor de muchos.

El joven de 21 años se fue de la Argentina con el deseo y objetivo de conocer el mundo, de recorrer rincones desconocidos y dejarse sorprender por culturas y lugareños.

El pastelero e influencer logró obtener una visa de trabajo para las Islas Lofoten, al norte de Noruega. En poco tiempo se acomodó a su nueva rutina de vida y hasta piensa retomar el mundo dulce en dicho país. “Ahora quería descomprimir un poco de la pastelería pero la segunda parte de mi año en Noruega quiero volver a eso. Creo que va a ser una gran experiencia”, le comentó a Clarín.

El ex participante de “Bake Off Argentina” es bartender en un exclusivo hotel y convive con dos jóvenes, uno de Polonia y el otro de Portugal. Revela que es conveniente conseguir un trabajo con alojamiento incluido porque los requisitos para alquilar son muchos y no tan accesibles.

Respecto a su experiencia trabajando en Noruega, confió en la entrevista: “El primer mes fue muy tranquilo, de mucha paz. Trabajé sólo unas 30 horas semanales. Con eso ya recuperé toda la plata que había gastado de mis ahorros, porque si algo tiene a favor es que los sueldos son altísimos pese a que los impuestos son caros”.

En junio comenzó la temporada de verano y Marcos pasó a trabajar 60 horas semanales y calcula ganar unas 10.000 coronas noruegas, es decir, mil euros aproximadamente. “Los feriados, las horas extras, si trabajás después de las 18 y si lo hacés los domingos, todo eso lo pagan doble. Hay un montón de beneficios y me di cuenta de que acá son todos ricos. No trabajan ni un cuarto de lo que trabajamos allá”, reveló.

Marcos Perren tiene su propio canal de Youtube y allí va contando todo los aspectos de su viaje y hasta curiosidades del país en el que vive actualmente. Pero lo que más llamó la atención de los internautas fue su insólita manera de ganar más dinero ya que es algo que genera náuseas.

“No es lo más digno, pero tengo campera nueva”, dijo con una sonrisa en su rostro y luego reveló ese “dato extraordinario”, como lo presentó en las redes: limpia los vómitos de la gente que acude al bar en el que trabaja.

Y sumó en otro tuit: “Si limpias el vómito pero no ves al flaco, son 500 coronas” y que, en este caso, “pagan los amigos y toda la mesa tiene que irse” .

Claro, los usuarios de Twitter comenzaron con especulaciones y chistes: “Tres vómitos por noche y sos vos”; “ahora te imagino todo el día pegado a la puerta del baño esperando encontrar a alguien”; “tirale algo en la comida a alguno por día y ya tenés asegurados los 100 euros”.

Marcos leyó todo y se sumó a la broma: “Voy buscando flacos vomitando (literal)”.