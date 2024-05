Vuelve “Bake Off”: quién es la conductora confirmada y los posibles participantes

Tras el increíble éxito del certamen “MasterChef Celebrity”, Telefé apostó este año por un nuevo reality de cocina pero desde un espacio diferente. Sin la presencia de Paula Cháves, vuelve “Bake Off”.

Vuelve "Bake Off" a Telefé. / Archivo

El pasado fin de semana, desde Telefé llevaron a cabo un evento para dar a conocer los nuevos proyectos para la segunda mitad de año. Allí, en el “Open Telefé”, confirmaron que Wanda Nara será la conductora estrella para una nueva edición del programa de pastelería que tendrá a famosos compitiendo.

La empresaria se mostró muy feliz de formar parte y lo confirmó en sus redes sociales. Un fanático le consultó “¿Es verdad que vas a conducir Bake Off?”, y ella aclaró: “Siii, estoy muy feliz y muy agradecida a Telefe que confió en mí como conductora y me da los formatos más lindos”.

Wanda Nara será la conductora de Bake Off.

Por otro lado, Nara abrió su corazón y declaró que extrañaba formar parte de este tipo de programas como MasterChef. Lo hizo luego de la consulta de otro fan a la que respondió escribiendo: “Mucho, pero me tranquiliza saber que tengo contrato para conducirlo el año que viene”.

Ante la noticia del cambio de conductora, desde Intrusos, Karina Iavícoli se contactó con Paula Chaves y le consultó su punto de vista sobre la modificación. “La verdad no tengo idea, no puedo decir mucho. Aparte no tengo contrato con Telefe”, fue lo que le contestó la modelo.

Los posibles participantes de “Bake Off”

Desde la producción de Telefé dieron a conocer que, además de Wanda Nara, la única confirmación era Damián Betular como parte del jurado. “Damián Betular ya está confirmado como jurado y será una edición de famosos”, explicaron.

Lisandro Navarro de Gran Hermano.

En paralelo a esto, Ángel de Brito hizo lo suyo y adelantó detalles del nuevo programa en LAM. “Romina Uhrig y Licha Navarro de #GranHermano fueron convocados para la próxima edición de Bake Off. También están interesados en tener a Nacho Elizalde en el reality de famosos”, aclaró el conductor.

Romina Uhrig.

Aunque De Brito fue muy claro en la información brindada, Licha no confirmó nada en absoluto. “La realidad es que propuesta formal no tuve nada, obviamente que me encantaría ser parte, encima me enteré que va a conducir Wanda con lo cual me encanta”, conto el ex GH.