El desconsolado llanto de un participante de Bake Off por su fallida preparación: ”No me quiero ir”

En la noche del domingo en “Bake Off”, se vivió otra nueva gala de eliminación, que tuvo una difícil consigna en la que los concursantes tenían como objetivo preparar una Torre de galletitas de tres niveles que mida unos 30 cm de altura como mínimo.

“Si no llegan a esta altura no cumplen con la consigna y aunque la torta esté perfecta de sabores, el jurado puede tomar la decisión que quiera”, advirtió la conductora del ciclo, Paula Chaves y preocupó a los diez concursantes que siguen en carrera.

Mientras los cocineros amateurs se esmeraban por cumplir con el desafío, uno de ellos entró en una profunda frustración y quebró en llanto: “Estoy peleando contra la torre y, a la vez, conmigo mismo, porque estoy muy angustiado”, expresó Emiliano quien no pudo contenerse al ver que su torre no estaba en las mejore condiciones.

“No me quiero ir”, dijo entre lágrimas el joven de 21 años, mientras Hernán y Kalia lo consolaban y le ayudaban a terminar lo más decente posible con su preparación, pero finalmente recibió duras críticas por parte del jurado.

“Emi, me gusta lo que elegiste pero hay que pensar en la consigna y después en el relleno y los sabores. No hay que priorizar el sabor, sino la estructura”, aconsejó Pamela Villar. “Buena la galleta, mala elección de los rellenos y faltó un poquito más de frutas que te hubiese vestido más esta torre”, observó Dolli Yrigoyen. “Emi hoy no tuviste un buen desempeño. Muchas veces en la vida te vas a topar con esto, pero si en un desafío de 2 horas y media con tanta angustia, pasan estas cosas”, declaró Damián Betular.

Tras estos dichos, Emiliano estuvo a un paso de marcharse del certamen, pero los tres chefs se decantaron por Silvina, quién se convirtió en la quinta eliminada de la tercera temporada del reality de gastronomía