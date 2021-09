Un participante de Bake Off entró en crisis porque no le salió una preparación y Paula Chaves no pudo contenerlo

En la segunda semana de Bake Off Argentina, los jurados decidieron proponerles desafíos cada vez más complejos a los participantes, pero algunos no soportan la presión de lograr platos que no hicieron nunca en poco tiempo. Ese fue el caso de Emiliano, el joven que no aguantó que su postre no saliera y rompió en llanto en pleno programa.

El reality de pastelería es conducido por Paula Chaves, quien cada vez que puede acompaña, aconseja, pero también les llama la atención a los participantes. Es que muchas veces los chefs dejan la carpa y ella se queda sola con los pasteleros e intenta hacer lo que esté a su alcance para ayudar a los competidores a hacer lo mejor que ellos puedan.

En este caso, le tocó arengar a Emiliano, quien se bloqueó cuando su torta cebra -el desafío que les presentaron este martes- no se le gelificó y al no poder lograr ese paso importante, se frustró y se largó a llorar.

“¡Vamos Emi! ¿qué pasa?”, le dijo Paula al participante al verlo angustiado a cinco minutos de finalizar la prueba. “No me gelificó”, le respondió con la voz entrecortada y le explicó a la conductora que no podía desmoldar la torta porque no estaba en condiciones por falta de consistencia.

“Lloro de bronca, de impotencia y de autocastigarme por un error mío”, comentó Emiliano sobre su reacción en el programa. Las palabras de la modelo no alcanzaron para levantarle el ánimo al participante, que no toleró haber cometido un error durante la elaboración de la torta. “Estoy muy triste”, resaltó.

“Los mismos nervios míos hicieron que yo haga una mala maniobra y se me cayera el bowl. Hice todo lo más rápido posible, otra vez, pero no llegué con los tiempos”, se justificó Emiliano a la hora de devolución y no pudo ocultar su angustia.