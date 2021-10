La inesperada reacción de Benjamín Vicuña antes los rumores de romance entre la China Suárez y Mauro Icardi

Los intensos rumores de infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez, causaron furor en redes y hay usuarios pendientes de las reacciones de cada uno de los implicados y de sus exparejas. Una d e tantas es Victoria Braier, conocida como Juariu, quien aseguro que Benjamín Vicuña dejó de seguir en Instagram a su ex.

“Vicuña dejó de seguir a la china”, expresó la influencer sobre la sorpresiva reacción del actor chileno, y en otro comentario agregó: “Dato no opinión”, y acompañó estos dichos con dos capturas de la cuenta de Vicuña y Suárez que corroborarían su investigación.

Vicuña dejó de seguir a la China Suárez en Instagram.

La China todavía sigue a Benjamín Vicuña en Instagram.

Sin embargo, pese a esta actitud del artista, que resolvió no ver más los posteos de la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, la China no tomó ninguna medida y hasta el momento no le dio unfollow al actor.

La actriz se encuentra instalada en Madrid con sus hijos, Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), Magnolia y Amancio (los hijos que tuvo con su expareja, Benjamín Vicuña), para abordar un compromiso laboral vinculado a una nueva película que la tendrá entre sus figuras centrales junto a Álvaro Morte, el famoso “Profesor” de la serie de Netflix, “La casa de papel”.

Desde esta concurrida ciudad subió unas stories con sus tres hijos y su mamá, Marcela Riveiro, con quienes está paseando y disfrutando de la especial jornada, y sumó “Feliz día de la Madre” a sus publicaciones.

Suárez festeja el Día de la Madre en Madrid junto a su mamá, Marcela Riveiro y sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. (Instagram @sangrejaponesa)

De esta manera La “China” Suárez se mostró muy tranquila en Instagram tras los rumores que la vinculan con Mauro Icardi, tras los dichos de Wanda Nara, quien habló de que “una zorra” había terminado su matrimonio y luego dejó de seguir a la actriz en las redes. Algo que muchos seguidores vieron como una clara señal y atando cabos, apuntaron contra la ex “Casi Ángeles”.