Luchemos por un país mejor

Gracias a un libro, “La batalla del futuro”, de los hermanos Augusto y Mateo Salvatto estoy tratando de encontrar las palabras, para entender por qué motivo los argentinos decimos que este país no tiene salida, no tiene esperanza, es inviable, que estamos metidos en un “agujero negro.”

Siempre supe que la única manera de prosperar y de crecer era abandonar la Argentina. En muchos debates en mi familia, televisión y demás medios de comunicación incentivan a la juventud a emigrar, a buscar opciones en otros países porque la Argentina es un país inviable.

Sinceramente me duele y me atemoriza pensar que si los jóvenes nos vamos no queda absolutamente nada. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, estar juntos, aunque no todos pensemos igual, luchar y lograr un objetivo en común: un país con oportunidades para todos. Los jóvenes no tenemos por qué sentirnos expulsados o echados de nuestro propio país. Si nacimos acá, por alguna razón es. Por algo estamos acá. Nuestro país posee múltiples recursos naturales y humanos con universidades que los capacitan y que están certificadas a nivel internacional. Lo escaso y casi nulo es el Estado apoyando, promoviendo y estimulado los nuevos proyectos o la posibilidad de crecimiento, en los que intervengan los jóvenes. Hay un futuro que nos incluye a todos, un futuro sin limitaciones. Pero primero necesitamos creer que es posible este futuro y también involucrarnos para que sea posible. Para eso necesitamos la ayuda de los adultos, de los que están y de los que forman parte del sistema, que tengan en cuenta nuestras ideas, que estén abiertos y receptivos a lo que podemos ofrecer como la generación nueva de este hermoso país.

Debemos dejar los pensamientos negativos y desesperanzadores que lo único que logran es hundirnos más en un pozo sin salida.

La Argentina tiene enorme potencial tanto en innovación como en creatividad. Pongamos como ejemplo las empresas creadas por argentinos y que hoy son las más conocidas por su desarrollo en internet como Mercado Libre, Globant, Despegar.com, entre otras. Estas empresas son el resultado de la innovación, de apostar por nuevas formas. Si siempre nos estancamos en el pasado o tratamos sólo de solucionar los problemas de ahora, nunca visualizaremos el futuro.

Imagínense si ponemos toda la energía en la educación, en la capacitación para terminar con el analfabetismo, y que todos los alumnos aprendieran pensamiento sistémico. Si alentáramos la innovación como política de Estado. Si nos pusiéramos a la vanguardia en inteligencia artificial. Tenemos el talento, tenemos las ganas y tenemos la gente. Esto no es una utopía. Si verdaderamente trabajamos en esto, nuestro país se convertiría en una potencia mundial sin lugar a dudas.

¡No es una tarea imposible, puede ser posible si nos lo proponemos!